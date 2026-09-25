Manu Sánchez cae a su peor dato de audiencia en TVE en una noche liderada por 'Supervivientes' e Iker Jiménez

El perro andaluz de Manu Sánchez fue una de las grandes alegrías para TVE en el tramo final de la pasada temporada. Sus buenos datos respondían, en parte, al impulso del Mundial de fútbol.

Sin embargo, el programa se ha desinflado coincidiendo con el arranque del curso. Este jueves volvía a marcar mínimo, cayendo al 'unidígito' en La 1, con un 8,8% de share. Esto es 1,4 puntos menos que la semana anterior.

Esta nefasta cifra, no obstante, fue consecuencia del discreto seguimiento que tuvo el Países Bajos-Alemania de la Nations League. El partido registró un 10% y apenas 1.081.000 espectadores.

El fútbol también afectó a La Revuelta, que si ya de por sí no atraviesa por su mejor momento, ayer cayó a su peor marca de la temporada con un un 8,7%.

La 1 emitió una entrega reducida del show de Broncano, mientras que El perro andaluz arrancó pasadas las 23:30 horas, 20 minutos más tarde de lo que lo hizo siete días atrás.

#ElPerroAndalúz alcanza un 8.8% de share y 543.000 espectadores en la noche de @La1_tve con las visitas de Goyo Jiménez y Jesús Bienvenido



🐕Consigue 1.602.000 espectadores únicos



🐕Gran 10.5% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/HitnHNa6sN — Dos30' (@Dos30TV) September 25, 2026

Más allá de este factor relevante, lo cierto es que el formato arrastra una tendencia negativa. El perro andaluz volvió del verano con un 11,5%; luego bajó al 10,5% y la semana pasada cayó al 10,2%.

La noche del jueves fue para Supervivientes, que da una alegría a Telecinco con su mejor dato hasta la fecha. El reality registra un 15,7%, con la gala liderada por Jorge Javier Vázquez.

Una semana más, la alternativa vuelve a ser Horizonte. El formato de Iker Jiménez y Carmen Porter sigue fortísimo, y alcanza un 11,5% en su versión extendida, mientras que en el access marca un 10,3%.

Manu Sánchez, por cierto, aludió a Horizonte al elucubrar en su monólogo cómo sería el canal de televisión de Trump.

La 3ª gala de #SVGala3 en la noche de @telecincoes sube a MÁXIMO de temporada con un 15.7%, 843.000 y 2.214.000 espectadores únicos



🏝️ LÍDER DE SU FRANJA (+5 puntos con la 2ª cadena)



🏝️ 20.4% entre el público femenino#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/YmtPaHn62k — Dos30' (@Dos30TV) September 25, 2026

VUELA la noche de #Horizonte en @cuatro promediando en toda la noche un 10.8% de cuota



➡️ De 21:35 a 23:11 horas es 2ª opción con un 10.3% y 1.159.000



➡️ De 23:12 a 01 también 2ª opción con un 11.5% y 771.000



WOW!#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/m5rQMLbZha — Dos30' (@Dos30TV) September 25, 2026

El humorista andaluz aseguró con mala baba que el programa de Iker Jiménez sería "el Telediario, con su credibilidad intacta, donde por fin se encuentra los muertos del parking Bonaire".

A mucha distancia del programa de Cuatro se queda el especial de El Objetivo de Ana Pastor que programó laSexta tras el desahucio de Maricarmen. El programa apenas marca un 3,2%.

Tercera opción de la noche fue para Las hijas de la criada. La serie, que adapta la novela de Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta, mantiene una audiencia fiel en Antena 3, y marca un 10,6%.

Lo hace tras el nuevo liderazgo de El Hormiguero de Pablo Motos, que cerró la semana con un 14,1% con la visita de Alejandro Aménabar.

Nacho Abad se dispara

Las audiencias de este jueves también dejan la gran marca de En boca de todos. El programa de Nacho Abad de Cuatro firma un 12,6% de share, quedándose como segunda opción, solo por detrás de TVE.

La entrevista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, alcanzó picos del 15,4%.

DE LOCOS el DA-TA-ZO de #EnBocaDeTodos en la mañana de @cuatro con un 12.6%, 389.000 y 1.714.000 espectadores únicos



📈 2ª OPCIÓN SOBRE TODAS LAS CADENAS



📈 2º mejor dato de todo 2026



📈 Sube al 15.4% con la entrevista a @IdiazAyuso #QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vB0RFjIDJT — Dos30' (@Dos30TV) September 25, 2026

Buenos datos también para Sandra Golpe, pues su informativo en Antena 3 repite como lo más visto del día. Logra su mejor cuota desde el 22 de enero con un 25,3% y 2.231.000 espectadores.