laSexta estalla contra 'Horizonte' tras decir que "han utilizado" a Maricarmen y cuestionar las cámaras "dentro de la casa"

laSexta ha cerrado filas en defensa de Andrea Ropero después de que Horizonte cuestionara este jueves tanto el relato construido en torno al desahucio de Maricarmen como el tratamiento mediático que ha recibido el caso.

El programa de Iker Jiménez puso este jueves sobre la mesa la presunta "instrumentalización política" del caso

"Han utilizado a una pobre mujer anciana para hacer una campaña mediática, engañando y tergiversando la información deliberadamente", afirmó en primer lugar Bea Talegón.

En la misma línea se expresó Roberto Vaquero, presidente de Frente Obrero, quien sostuvo que "si el Gobierno hubiera querido evitar" el lanzamiento, lo habría hecho.

"Han querido que pase para poder instrumentalizarlo, porque se hacen muchos desahucios todos los días. Y yo no veo a Irene Montero en ninguno", aseguró.

Vaquero añadió que "se elige concretamente uno" y "se deja que se llegue hasta el final para que se ejecute y se diga: '¿Ves qué malos son?'".

"Pero, ¿quién gobierna en España? Si tanto quieren hablar los ministros de expropiación, que parecen Maduro, que lo hagan y no hablen todo el día de ello", concluyó.

Fue entonces cuando intervino Carmen Porter: "Fíjate si estaba organizado que hasta había cámaras dentro de la casa, que me imagino que esta pobre señora no sabe utilizarlas".

"Cámaras profesionales que estaban grabando desde dentro cómo la policía tiraba la puerta", añadió la presentadora.

"Le han prometido algo a la mujer, es que no hay más", espetó Vaquero, a lo que Porter respondió: "Por eso te digo que la han utilizado de todas las formas a esta pobre mujer".

Las palabras de Porter aludían indirectamente al reportaje que Andrea Ropero realizó para El intermedio.

Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos. Muy orgullosa del trabajo de todo el equipo @El_Intermedio @laSextaTV pic.twitter.com/kTkyaB80rL — Andrea Ropero (@andrearopero) September 25, 2026

La periodista llegó de madrugada a la vivienda de Maricarmen para acompañarla durante las últimas horas en la que había sido su casa durante siete décadas.

Cuando llegó el momento del desahucio, las cámaras de laSexta captaron cómo los agentes derribaban la puerta con una radial para acceder al inmueble, un momento que la periodista describió como "inenarrable".

Así pues, las críticas vertidas en Horizonte han provocado una rápida reacción en laSexta.

La propia Andrea Ropero ha sido la primera en responder este viernes, compartiendo el fragmento del programa en sus redes sociales.

"Entiendo que gente acostumbrada a ver ovnis vea fantasmas donde no los hay. Más empatía y menos bulos", escribió, al tiempo que expresó su "orgullo" por el trabajo realizado por El intermedio y la cadena.

Poco después se sumó Iñaki López: "Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce. Pero no puede. Es una patraña. Otro bulo".

Horizonte debería compartir alguna prueba de las mentiras que esparce.

Pero no pueden.

Es una patraña.

Otro bulo. https://t.co/LKJIQCRnNY — Iñaki López (@_InakiLopez_) September 25, 2026

Se retratan solos.

Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien pero esto de acompañar a Maricarmen no.

Venceréis pero no convenceréis.

Todo mi respeto y apoyo al trabajo de @andrearopero https://t.co/HccwXD5u4Q — Jordi Évole (@jordievole) September 25, 2026

También Jordi Évole salió en defensa de su compañera: "Se retratan solos. Los mismos que convirtieron en plató de televisión las playas de Ceuta. Aquella invasión mediática estaba bien, pero esto de acompañar a Maricarmen no. Venceréis, pero no convenceréis", ha escrito, trasladando su "respeto" y "apoyo" a Ropero.

César González Antón, director de laSexta Noticias, se hacía eco de la polémica con un mensaje escueto: "Iba a decir algo. Pero ¿para qué? Él solito se retrata".

Podrán tener mucha audiencia. Pero tienen muy poca decencia. https://t.co/DDPW2iMuWb — César González Antón (@CESAR_G_ANTON) September 25, 2026

Además, la cuenta oficial de laSexta escribía: "Orgullosos de contar con periodistas que hacen su trabajo con rigor, empatía y sin ruido".

Finalmente, esta mañana Antonio García Ferreras sacaba las garras por su compañera de cadena. "Andrea Ropero, El intermedio y laSexta estaban allí porque Maricarmen tenía interés en que el mundo entero viera cómo se vive un desahucio".

"Nada se ha llevado a cambio. Absolutamente nada. Lo que se hizo fue periodismo, ofrecer una visión que muchos querrían que no hubiese salido a la luz. Y eso ha despertado la compasión", ha dicho. "Maricarmen no se ha llevado nada. Ni un euro".