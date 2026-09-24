Alba Flores, 39 años: "De mi infancia recuerdo el cocido madrileño con una salsa de hierbabuena que hacía mi madre"

Alba Flores ha construido una trayectoria marcada por la interpretación, la música y una personalidad que la ha convertido en uno de los rostros más reconocibles de la ficción española.

Sin embargo, detrás de la actriz existe también una parte más íntima ligada a sus recuerdos de infancia, a su familia y a aquellos sabores que permanecen asociados a los primeros años de vida. Entre ellos, hay un plato tradicional de la gastronomía madrileña que ocupa un lugar especial en su memoria.

A sus 39 años, la actriz recuerda con especial cariño uno de los platos que preparaba su madre cuando era pequeña: el cocido madrileño. Una receta tradicional, contundente y vinculada a la cocina casera que, en su caso, guarda además un detalle muy particular que la hacía diferente.

Cocido madrileño. iStock

El cocido forma parte de una de las tradiciones gastronómicas más reconocibles de Madrid. Garbanzos, carnes, verduras y diferentes ingredientes se cocinan durante horas para conseguir un plato completo que, especialmente durante los meses más fríos, se ha convertido en uno de los grandes clásicos de la cocina de la capital.

En el recuerdo de Alba Flores, sin embargo, el plato estaba acompañado por esa salsa de hierbabuena que preparaba su madre. Un pequeño detalle que conseguía darle un toque diferente a una receta tradicional.

Esta "salsa del rastro", así es como lo ha apodado su familia, consta de añadir en un bol tomate hervido y pelado, majar ajo y comino, echar caldo del cocido, aceite, vinagre y hierbabuena. Así conseguirás una salsa diferente y con mucho sabor.

Detalles como estos en la gastronomía tienen la capacidad de recuperar momentos que parecen olvidados. Un olor, una receta familiar o un plato preparado de una determinada manera puede convertirse en un vínculo directo con la infancia y con las personas que formaron parte de ella.

En el caso de Alba Flores, el cocido madrileño aparece ligado a la cocina de su madre y a esos momentos familiares alrededor de la mesa.

Para preparar este plato se necesitan garbanzos, diferentes verduras y carnes y, sobre todo, paciencia. Cuanto más eches más rico y sabroso saldrá. Y muy importante que cuides bien los detalles como el de dejar en remojo los garbanzos un día antes.

Así, detrás de un cocido aparentemente sencillo puede esconderse también uno de esos recuerdos gastronómicos que permanecen durante años en nuestra retina y papilas gustativas pudiendo saborearse.