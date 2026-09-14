Telecinco triunfa con la vuelta de la Fórmula 1 a Madrid: el GP de España consigue un 16,9% de cuota en la tarde

Los monoplazas corren por el trazado del Madring. Europa Press

Telecinco se ha llevado una alegría gracias a la retransmisión del Gran Premio de España de Fórmula 1, que supuso la vuelta de este deporte a Madrid después de 45 años.

La carrera destacó con un 16,9% de cuota de pantalla y 1.551.000 espectadores en la cadena principal de Mediaset. Logra la emisión no informativa más vista del día.

Se trata de un dato muy positivo, puesto que dobla prácticamente el dato que Telecinco suma en el acumulado mensual (8%) en septiembre.

El interés por el estreno del circuito en Madrid se traduce con el mejor resultado de los últimos tres GP de España.

De hecho, la carrera firma tres puntos más al GP de Barcelona-Cataluña el pasado 14 de junio, que obtuvo un 10,1% y 946.000 seguidores.

MUY BIEN el #GranPremioDeEspaña de #F1 en @telecincoes LÍDER con un 16.9%, 1.551.000 y 3.410.000 espectadores únicos



🏎️ Contenido no informativo + visto del día entre todas las cadenas



🏎️ 21% en el TC#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mLKVXpFwNi — Dos30' (@Dos30TV) September 14, 2026

La retransmisión de Mediaset estuvo liderada por Gonzalo Serrano, Iván Vicario, José Luis Montiel, Albert Costa, Matías Prats y Jose Galindo.

En DAZN, la Fórmula 1 anotó un 22,7% de share sobre el pago y 400.000 espectadores.

'Supervivientes', discreto

Si Telecinco sobresalió con la Fórmula 1, más discretos fueron los datos de Supervivientes con la primera gala de Conexión Honduras.

El programa que anoche presentó Sandra Barneda firmó un 10,4% de share, cinco puntos menos que el día de su estreno (15,6%) y otros tres respecto al primer debate de la edición anterior (13,6%).

Comienza #ConexiónHonduras1 en la noche de @telecincoes firmando un 10.4% de cuota, 704.000 de audiencia media y 2.981.000 espectadores únicos



🏝️ +14.4% de plusvalías con la cuota del canal



🏝️ Termina rozando el 19% de cuota#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/2KpSLlWNpi — Dos30' (@Dos30TV) September 14, 2026

🤫 #ElSecreto en @antena3com registró 2.129.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



📺 La ficción congregó 1.044.000 espectadores de media y obtuvo un 11,5% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/hPvgck7dI5 — Barlovento Comunicación (@blvcom) September 14, 2026

Aunque sigue estando por encima de la media de la cadena, el reality de Cuarzo se queda por detrás del cine de La 1 y la nueva serie turca de Antena 3.

La película Jurado Nº2 lidera con un 12,1% en la pública. Le sigue la serie El Secreto, que consigue un 11,5% en el prime time de Antena 3.

La privada redondea la noche dominical con el último episodio de Una nueva vida (15,8% en el late night).

Cuarto Milenio regresó a Cuatro estrenando su temporada número 22. El programa de Iker Jiménez consigue un 6,8%.

Por su parte, Salvados firma un 6% en laSexta con el descarnado encuentro entre un terrorista de ETA arrepentido, Josemi Latasa, y una víctima de ETA, Fernando Garrido.