Hoy en Prime Video la serie de fantasía más cara de la historia: 16 episodios que expanden un clásico absoluto

La serie de fantasía más cara de la historia. El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Si Netflix es el equivalente a thrillers y true crime en streaming, Prime Video reina en el terreno de la fantasía en la pequeña pantalla. En 2022, y tras el descomunal éxito de 'Juego de Tronos' en HBO, Patrick McKay y John D. Payne se aventuraron a desarrollar una de las series más ambiciosas del género: 'Los anillos de poder'.

Sirviendo como precuela de 'El Señor de los Anillos', y también de 'El Hobbit', la producción de Amazon ha acabado convirtiéndose en la más cara de la historia dentro de la televisión. La compañía pagó la friolera de 250 millones de dólares para adquirir los derechos de la obra de J.R.R. Tolkien y cada temporada cuesta un ojo de la cara.

Para la primera tanda de episodios, la plataforma invirtió entre 465 y 715 millones de dólares, y la temporada 2 elevó aún más los costes, rozando los 1000 millones, para asentarse como la ficción seriada más espectacular jamás vista -en términos de producción, diseño, arte, vestuario y puesta en escena-.

Pasando por encima de la locomotora de Poniente en el ámbito monetario, 'Los anillos de poder' se prepara para estrenar pronto, el 11 de noviembre, su temporada 3, y ahora es buen momento para repasar -o ver por primera vez- esta aventura que nos traslada a la primitiva Tierra Media, tras la caída de Morgoth y con el ascenso de Sauron cociéndose.

Los anillos de poder prepara su temporada 3

La precuela de 'El Señor de los Anillos' nos traslada a un escenario muy diferente al de las películas. Los pueblos de la Tierra Media están en paz tras haber derrocado el malvado Señor Oscuro, pero rápidamente se topan con una nueva amenaza que puede alterar el equilibrio que tanto les ha costado conseguir.

A través de una historia protagonizada por estrellas como Morfydd Clark, Robert Aramayo, Markella Kavenagh, Ismael Cruz Córdova y el grandísimo Charlie Vickers, además de Daniel Weyman, 'Los anillos de poder' muestra las tensiones entre los pueblos de la obra de Tolkien y cómo afrontan ese peligro inminente.

Aunque la serie haya dividido a los seguidores de este universo de fantasía, debido a sus controvertidos guiones y el distanciamiento que realiza sobre el material original en ciertas ocasiones, es indudable que 'Los anillos de poder' cuenta con unos de los mejores acabados del streaming.

La producción de Amazon es todo un coloso del entretenimiento que, aún cargando a sus espaldas con un legado legendario, ha sabido salir a flote encontrando un relato capaz de enganchar a cientos de nuevos seguidores al mundo de Tolkien.