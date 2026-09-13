Hoy en Prime Video la mejor película de ciencia ficción de 2026: adapta un clásico moderno con Ryan Gosling

El género fantástico en su totalidad está atravesando una era dorada en cines y streaming. Este mismo año pasó por los cines la adaptación de un clásico moderno que arrasó la cartelera mundial acumulando más de 684 millones de dólares.

Phil Lord y Christopher Miller, dos de las mejores mentes de la industria audiovisual contemporánea a cargo del Spider-Verse animado de Sony y Marvel, firman la versión cinematográfica de la obra de Andy Weir: 'Proyecto Salvación', que ha contado con los aplausos de la crítica y público desde el día uno.

La producción de Amazon MGM Studios, que cuenta con guion del célebre Drew Goddard, parte de una base de 190 millones de presupuesto con Ryan Gosling al frente para ofrecer un espectáculo visual para quitarse el sombrero y una interpretación soberbia de su protagonista.

'Proyecto Salvación' es de visionado obligatorio

El filme nos presenta al profesor de ciencias Ryland Grace (Ryan Gosling), quien se despierta en una nave espacial a años luz de casa sin recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. A medida que recupera la memoria, empieza a descubrir su misión: resolver el enigma de la misteriosa sustancia que provoca la extinción del Sol.

Entonces, deberá recurrir a sus conocimientos científicos y a sus ideas poco ortodoxas para salvar todo lo que hay en la Tierra de la extinción... pero una amistad inesperada significa que quizá no tenga que hacerlo solo.

Combinando la épica con la ciencia ficción y broches ligeros de comedia, 'Proyecto Salvación' es una de las mejores apuestas del año que ha logrado sobrevivir en una taquilla masificada por las sagas, franquicias, reboots y remakes.

No es fácil lograr un hito como el que han firmado los mencionados Phil Lord y Christopher Miller, pero mediante una adaptación extraordinaria -y libre en su medida- el público ha caído rendido a los pies de la ciencia ficción una vez más.

La odisea en el espacio de Ryan Gosling puede considerarse una especie de oasis en un panorama cinematográfico desolador donde las fórmulas y las producciones "idénticas" reinan semana tras semana.

Ahora, la película está en Prime Video siendo una de las joyas del servicio y, desde luego, uno de los reclamos más importantes para los amantes del fantástico y también para aquellos que quieran aproximarse a la obra de Weir desde una nueva perspectiva: más espectacular que nunca y con un apartado interpretativo donde no hay nada malo que rascar.