Hoy en Prime Video la considerada nueva 'Juego de Tronos': un clásico de fantasía renovado con solo 7 episodios

Desde que'Juego de Tronos llegara al streaming, adaptando con gran éxito la popular y aplaudida obra de George R.R. Martin, Canción de hielo y fuego, no han sido pocas las producciones de fantasía que han querido seguir la estela de Poniente.

Con Prime Video postulándose como la plataforma ideal para los amantes del género, llega al servicio uno de los títulos más destacados de la temporada: 'The Pendragon Cycle: Rise of Merlin', que reinventa la leyenda artúrica a través de siete episodios cargados de magia y mitos.

La serie, protagonizada por Tom Sharp, Rose Reid, Alex Laurence-Phillips y Brett Cooper, aborda la historia del Rey Arturo desde una perspectiva diferente, a través de los orígenes del mago Merlín, uno de los engranajes clave del relato.

La trama nos traslada a una Britania decadente y dividida tras la ocupación romana, en un periodo donde la era de los dioses antiguos se extingue y con el caos reinando entre las tribus nativas.

Con la isla amenazada por unas implacables y feroces invasiones bárbaras que solamente buscan reclamar todo territorio que pisan, la paz parece imposible debido a la constante lucha por el poder entre reyes y príncipes.

Acción, magia y fantasía de leyenda

En un escenario donde se respira fantasía épica de manera constante, 'The Pendragon Cycle: Rise of the Merlin' se las apaña para reimaginar una de las mayores leyendas de la historia mediante una serie de conflictos políticos que llevan a los protagonistas a enzarzarse en potentes secuencias de acción -siguiendo el esquema de 'Juego de Tronos'-.

Bautizada como la mejor heredera de Poniente para la crítica y expertos del sector cinematográfico y televisivo, la serie orquestada por Jeremy Daniel Boreing, Ryan Smith y Jesse V. Johnson cumple exactamente con lo que promete: siendo un espectáculo brutal a nivel de puesta en escena, vestuario y conjunto artístico.

A pesar de haber arrasado en Prime Video, no obstante, la ficción no ha renovado por una temporada 2 oficialmente -por lo menos en el momento de escribir estas líneas-. Se espera que The Pendragon Cycle: Rise of Merlin pueda continuar más pronto que tarde, pero aún no hay nada claro.

Los costes de producción de adaptaciones como esta son muy elevados y Amazon tiene ahora mismo varios títulos de fantasía en camino, como la tercera temporada de 'Los anillos de poder' y el resto de sus capítulos para completar la precuela de El Señor de los Anillos, por lo que puede que se tome con calma la renovación artúrica.

En cualquier caso, la ficción con Tom Sharp a la cabeza es muy recomendable y, desde luego, deja con ganas de más.