De las series de Ridley Scott e Isabel Coixet a lo nuevo de DiCaprio: las novedades de AMC para esta temporada

The Terror: Devil in Silver, The Walking Dead: Daryl Dixon o Toro Sentado son algunas de las principales novedades que AMC Global Media prepara para la próxima temporada.

El grupo presentó hace unos días en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz sus nuevos proyectos para los canales lineales y servicios de streaming, con una programación que combina ficción, documentales, producción propia y contenidos de estilo de vida.

Dani Pérez, Mandi Ciriza y Maurizio Vitale fueron los encargados de avanzar las principales propuestas.

Entre los estrenos más destacados se encuentra The Terror: Devil in Silver, nueva entrega de la antología producida por Ridley Scott, que llegará a AMC+ el 19 de octubre.

La serie sigue a Pepper, un hombre de Queens ingresado sin motivo aparente en el hospital psiquiátrico New Hyde. Allí deberá enfrentarse a los oscuros secretos de la institución y a una presencia demoníaca que se alimenta del sufrimiento de sus pacientes.

Dan Stevens, Judith Light, CCH Pounder, Chinaza Uche y Philip Ettinger encabezan el reparto.

Por otro lado, AMC+ también prepara el desenlace de The Walking Dead: Daryl Dixon, cuya cuarta y última temporada se estrenará en exclusiva en 2027.

Rodada íntegramente en España y ambientada en distintos puntos del país, la ficción seguirá el viaje de Daryl Dixon y Carol Peletier mientras intentan encontrar el camino de regreso a casa.

Antes, el 26 de octubre, AMC+ y Planet Horror estrenarán Gnomos, una comedia de terror protagonizada por Asa Butterfield sobre unos aparentemente inofensivos adornos de jardín convertidos en un ejército letal.

Nuevas series y clásicos

SundanceTV estrenará en noviembre Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, la nueva serie de Isabel Coixet.

La historia sigue a Louise, una joven que viaja a París gracias a una beca universitaria con el sueño de convertirse en directora de cine.

'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde' (SundanceTV) AMC

Allí conocerá a Charlie y Nelson, con quienes formará una particular familia elegida.

VinTV recuperará la miniserie Raíces y la comedia familiar Los problemas crecen, mientras que AMC Western dedicará en octubre un especial al cine español de los años sesenta y setenta con Chorizo Western.

La oferta documental incluye Toro Sentado, un especial de dos episodios producido por Leonardo DiCaprio que reconstruye la vida y el legado del líder lakota, y Fama y fentanilo, estreno de AMC CRIME el 12 de septiembre presentado por Ice-T.

Canal HISTORIA continuará además con Un día en la Historia de España, proyecto anual compuesto por 365 episodios.

'Toro Sentado' (Canal HISTORIA). Canal Historia

Gastronomía, viajes y estilo de vida

Canal Cocina estrenará el 14 de septiembre Tapeo español, con Julius Bienert recorriendo trece ciudades, entre ellas Vitoria-Gasteiz, para descubrir sus tapas, pintxos y barras más emblemáticas.

El 7 de octubre llegará Los grandes de España, dedicado a recetas como la paella, la fabada, el pulpo a feira, el cocido o el salmorejo.

La programación se completará con un especial sobre el Día de Muertos en Michoacán, mientras que AMC Living estrenará Castillos y palacios de Europa y La casa más top, un formato inmobiliario en el que varios propietarios compiten por tener la mejor vivienda del barrio.