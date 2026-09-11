'The Terror. Devil in Silver' (AMC+)

'The Terror. Devil in Silver' (AMC+) AMC

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De las series de Ridley Scott e Isabel Coixet a lo nuevo de DiCaprio: las novedades de AMC para esta temporada

La compañía, que presentó en el FesTVal los principales títulos del curso, despedirá en 2027 'Walking Dead: Daryl Dixon' con su cuarta temporada.

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Marco Almodóvar
Publicada
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The Terror: Devil in Silver, The Walking Dead: Daryl Dixon o Toro Sentado son algunas de las principales novedades que AMC Global Media prepara para la próxima temporada.

El grupo presentó hace unos días en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz sus nuevos proyectos para los canales lineales y servicios de streaming, con una programación que combina ficción, documentales, producción propia y contenidos de estilo de vida.

Dani Pérez, Mandi Ciriza y Maurizio Vitale fueron los encargados de avanzar las principales propuestas.

Otra adaptación de George R.R. Martin.

Entre los estrenos más destacados se encuentra The Terror: Devil in Silver, nueva entrega de la antología producida por Ridley Scott, que llegará a AMC+ el 19 de octubre.

La serie sigue a Pepper, un hombre de Queens ingresado sin motivo aparente en el hospital psiquiátrico New Hyde. Allí deberá enfrentarse a los oscuros secretos de la institución y a una presencia demoníaca que se alimenta del sufrimiento de sus pacientes.

Dan Stevens, Judith Light, CCH Pounder, Chinaza Uche y Philip Ettinger encabezan el reparto.

Por otro lado, AMC+ también prepara el desenlace de The Walking Dead: Daryl Dixon, cuya cuarta y última temporada se estrenará en exclusiva en 2027.

Rodada íntegramente en España y ambientada en distintos puntos del país, la ficción seguirá el viaje de Daryl Dixon y Carol Peletier mientras intentan encontrar el camino de regreso a casa.

Antes, el 26 de octubre, AMC+ y Planet Horror estrenarán Gnomos, una comedia de terror protagonizada por Asa Butterfield sobre unos aparentemente inofensivos adornos de jardín convertidos en un ejército letal.

Nuevas series y clásicos

SundanceTV estrenará en noviembre Alguien debería prohibir los domingos por la tarde, la nueva serie de Isabel Coixet.

La historia sigue a Louise, una joven que viaja a París gracias a una beca universitaria con el sueño de convertirse en directora de cine.

'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde' (SundanceTV)

'Alguien debería prohibir los domingos por la tarde' (SundanceTV) AMC

Allí conocerá a Charlie y Nelson, con quienes formará una particular familia elegida.

VinTV recuperará la miniserie Raíces y la comedia familiar Los problemas crecen, mientras que AMC Western dedicará en octubre un especial al cine español de los años sesenta y setenta con Chorizo Western.

La oferta documental incluye Toro Sentado, un especial de dos episodios producido por Leonardo DiCaprio que reconstruye la vida y el legado del líder lakota, y Fama y fentanilo, estreno de AMC CRIME el 12 de septiembre presentado por Ice-T.

Canal HISTORIA continuará además con Un día en la Historia de España, proyecto anual compuesto por 365 episodios.

'Toro Sentado' (Canal HISTORIA).

'Toro Sentado' (Canal HISTORIA). Canal Historia

Gastronomía, viajes y estilo de vida

Canal Cocina estrenará el 14 de septiembre Tapeo español, con Julius Bienert recorriendo trece ciudades, entre ellas Vitoria-Gasteiz, para descubrir sus tapas, pintxos y barras más emblemáticas.

El 7 de octubre llegará Los grandes de España, dedicado a recetas como la paella, la fabada, el pulpo a feira, el cocido o el salmorejo.

La programación se completará con un especial sobre el Día de Muertos en Michoacán, mientras que AMC Living estrenará Castillos y palacios de Europa y La casa más top, un formato inmobiliario en el que varios propietarios compiten por tener la mejor vivienda del barrio.