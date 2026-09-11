Hoy en Disney+ la revolucionaria saga de fantasía que cambió el cine: arrasó en taquilla y ganó 17 premios Oscar

La mayor trilogía de fantasía llega a Disney+. El Señor de los Anillos: El retorno del Rey

La plataforma de Disney no para de crecer y ya no es solo el hogar de las producciones de Marvel y Star Wars: la Casa del Ratón está engordando su abanico de series y películas con grandes clásicos y acaba de incorporar, hace poco, la trilogía de 'El Señor de los Anillos'.

Con más de 2900 millones de dólares acumulados en la taquilla mundial y la friolera de 17 premios Oscar a sus espaldas, la adaptación de la obra de J.R.R. Tolkien a la gran pantalla es considerada una obra maestra y la mayor saga de fantasía del celuloide.

A pesar de que había dudas sobre las capacidades de dirección de Peter Jackson, debido a que a principios de los 2000 era considerado un cineasta de serie B por culpa de fenómenos como 'Braindead', el neozelandés sentó cátedra con una representación histórica de la Tierra Media.

Tras estar disponibles en otras plataformas, ahora 'La comunidad del Anillo', 'Las dos Torres' y 'El retorno del Rey' pasan a estrenarse en Disney+ para llevar la maravillosa fantasía de Jackson a todo un nuevo público.

'El Señor de los Anillos' en Disney+

El estreno de las tres películas, además, llega en el mejor momento, puesto que Prime Video, por su parte, está a punto de estrenar la temporada 3 de 'Los anillos de poder' para proseguir con la precuela de 'El Señor de los Anillos', ahora con unos episodios centrados en el ascenso al poder de Sauron.

Para ir preparando ese épico momento en el que el Señor Oscuro se postula como el gobernante absoluto de la mencionada Tierra Media, no es mala idea refrescar la trilogía de Tolkien -sobre todo 'La comunidad del Anillo'- para ver los orígenes de Mordor desde una nueva perspectiva.

A pesar de que hayan pasado más de dos décadas desde su estreno original, cada una de las películas de 'El Señor de los Anillos' ha envejecido realmente bien y todo es gracias a los efectos prácticos ejecutados por el equipo de Jackson.

Aunque el director ha acabado admitiendo que prefiere los diseños de los orcos de 'El Hobbit' y la digitalización de la Tierra Media, lo cierto es que ese aroma artesanal de la trilogía original tiene algo especial y ha logrado sobrevivir al paso del tiempo como el buen vino.

Con este nuevo estreno en Disney+, toca disponerlo todo para disfrutar de un buen maratón y un atracón de magia, hechicería, monstruos y, sobre todo, fantasía épica.