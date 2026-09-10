Ya es oficial: el gran fracaso de la mayor saga de ciencia ficción deslumbra en streaming y arrasa como número 1

Como era de esperar, 'The Mandalorian and Grogu', el mayor fracaso en cines de la saga Star Wars, está arrasando en streaming a través de Disney+. La producción liderada por Jon Favreau es número 1 en más de 70 países de todo el mundo y el mandaloriano de Pedro Pascal vuelve a brillar entre el público.

El mismo Josh D’Amaro, CEO de Disney, admitió a través de una pasada entrevista que el salto a los cines de 'The Mandalorian' fue un grave traspié para la compañía, pero ahora, habiendo regresado a su hogar original, está arrasando como nunca.

Durante su paso por los cines, la película recaudó un total de 345 millones de dólares en base a un presupuesto de 165 millones -sin tener en cuenta los considerables gastos de promoción- quedando por debajo de la crítica "Han Solo", pero ahora su liderazgo es indiscutible: Grogu es líder en la plataforma de Disney y apunta a batir récords de audiencia.

De fracaso absoluto a éxito inmediato

Funcionando como una especie de temporada 4 de la serie -sin serlo realmente- 'The Mandalorian and Grogu' sirve tanto como continuación de las aventuras televisivas originales como punto de partida para un nuevo público, ubicando al mismo una década después de los sucesos de 'El retorno del Jedi'.

El Imperio Galáctico ha caído y una Nueva República se alza, pero los Señores de la Guerra Imperiales siguen esparcidos por la galaxia y no lo van a poner fácil. En ese escenario, aparece el mandaloriano, junto con su compañero Grogu, en una misión vital para garantizar todo aquello por lo que luchó la Rebelión tiempo atrás.

Si bien es cierto que, tras su fracaso en salas comerciales, es poco probable que volvamos a reunirnos con el personaje de Favreau en la gran pantalla, todo apunta a que 'The Mandalorian' va a proseguir en streaming mediante nuevos episodios.

Según el también responsable de 'Iron Man', la mencionada cuarta temporada real está sobre la mesa y puede expandir aún más el fenómeno del cazarrecompensas, aunque todo dependerá, como siempre, de la respuesta del público y las peticiones del mismo.

Por ahora, 'The Mandalorian and Grogu' está realizando muy buenos números en Disney+ y se espera que vaya en aumento con el paso de los días. Star Wars está trabajando en sus nuevos proyectos cinematográficos, pero no quiere soltar este gran activo para la franquicia, que ha servido como apoyo durante años.