'Horizonte' gana terreno en Mediaset: el programa de Iker Jiménez amplía su horario y suma otra noche de emisión

Mediaset redobla su apuesta por Horizonte. El programa presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter amplía su presencia en la programación de Cuatro con más horas en antena y una nueva noche de emisión.

A partir de la próxima semana, Horizonte adelantará su horario de inicio a las 21:10 horas. De este modo, Cuatro suprimirá la reposición de First Dates que hasta ahora ocupaba esa franja.

Además, el formato contará con una noche más de emisión, ya que también llegará a la parrilla de los viernes. En esta ocasión, Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero estarán al frente del programa, como ya hiciesen en verano.

De lunes a miércoles, Horizonte finalizará su emisión a las 23:00 horas, mientras que los jueves mantendrá su habitual versión extendida, que se prolongará hasta la 01:00.

Así serán a partir del próximo lunes las emisiones de Horizonte:

De lunes a miércoles: de 21:10 a 23:00, con Iker Jiménez y Carmen Porter

de 21:10 a 23:00, con Iker Jiménez y Carmen Porter Jueves: de 21:10 a 01:00, con Iker Jiménez y Carmen Porter

de 21:10 a 01:00, con Iker Jiménez y Carmen Porter Viernes: de 21:10 a 23:00, con Beatriz Talegón y Paco Pérez Caballero

La decisión de Mediaset responde a los estupendos resultados de audiencia de un formato, que desde enero, pasó a emitirse en el access prime time.

Tras cerrar la mejor temporada de su historia, el programa regresó a Cuatro con más fuerza que nunca, y con Iker Jiménez analizando desde Ceuta la avalancha de inmigrantes que sufrió la ciudad a finales de julio.

Ese día, por ejemplo, Horizonte firmó un 10,4% de share y promedió a 1.062.000 espectadores.

Dos días más tarde, y aún sin la competencia de Pablo Motos y David Broncano, el programa batió récord de audiencia al dispararse en prime time hasta un 14,4%.

Carmen Porter e Iker Jiménez desde Ceuta. Captura Cuatro

Ese día, por cierto, Cuatro sorpassó a Telecinco en audiencia en el acumulado diario. El canal marcó un 8,9% por el 8,1% que registró su 'hermana mayor'.

Horizonte se ha mantenido fuerte pese a los regresos de El Hormiguero y La Revuelta esta semana y los estrenos de La isla de las tentaciones o la versión de leyendas de MasterChef Celebrity.

El lunes alcanzó un 8,3%; el martes firmó un 8,6%, mientras que ayer miércoles ofreció una versión extendida: anotó un 10,6% en el access y un 11,6% en prime time.

Lo cierto es que Mediaset no quiere desaprovechar el tirón que está teniendo Horizonte en un contexto en el que el público demanda actualidad.

Bastión de Cuatro

Además, es indiscutible que el espacio se ha convertido en uno de los grandes pilares de Cuatro, junto a los programas de Nacho Abad en las mañanas (En boca de todos) y de Risto Mejide en la sobremesa (Todo es mentira).

Una apuesta que ha permitido al canal plantar cara a laSexta y situarse por delante en audiencia. En lo que llevamos de mes, Cuatro promedia un 7,3% de share, 2,2 puntos más que laSexta (5,1%).

Entre los colaboradores habituales de Horizonte, por cierto, continúa Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL.