David Bisbal, 47 años: "De mi infancia recuerdo el arte que tenía mi madre para cocinar lentejas, berzas y guisos"

Hay sabores que no desaparecen con el paso de los años. Son aquellos que están ligados a la infancia, a la cocina de casa y a las comidas que preparaban madres y abuelas sin necesidad de grandes ingredientes.

Para David Bisbal, esos recuerdos tienen mucho que ver con los tradicionales platos de cuchara que preparaba su madre y que todavía recuerda con especial cariño.

"Recuerdo con cariño los platos de cuchara que preparaba mi madre: lentejas, berzas con huesos de jamón y guisos", explicó el cantante en un vídeo publicado en la cuenta de YouTube de Paulina Session.

David Bisbal Gtres

Para Bisbal, detrás de aquellas recetas había mucho más que comida: existía una forma de cocinar transmitida de generación en generación.

"Es un arte. Las comidas de nuestra madre, de nuestras abuelas es un arte", aseguró Y es que aquellos platos formaban parte de su rutina desde pequeño. Aunque comía habitualmente en el colegio, la comida que preparaba su madre seguía teniendo un lugar especial en su día a día.

"Yo en el colegio comía en el comedor, pero por la tarde me merendaba lo que mi madre hubiera hecho de comida ese día", recordó. Una costumbre que refleja hasta qué punto los guisos caseros estaban presentes en su infancia y que hoy se convierten en recuerdos asociados a los sabores de su hogar.

Entre ellos destacan las lentejas, un clásico de la cocina española que se prepara con legumbres, verduras y carne. Para hacerlas en casa basta con poner las lentejas en una cazuela junto con la cebolla, pimiento, ajo, tomate, patata y zanahoria, además un chorrito de aceite oliva y pimentón.

Imagen de unas lentejas. iStock

Las berzas con huesos de jamón representan otras de esas recetas de cuchara que requieren paciencia y una cocción lenta. La verdura se cocina junto a las patatas y los huesos de jamón, que aportan sabor y convierten al caldo en la base de un plato reconfortante.

Guisos como estos son preparaciones que se cocinan lentamente y que permiten aprovechar carnes, verduras y legumbres para conseguir platos completos y nutritivos.

Más allá de las recetas concretas, sus recuerdos hablan de una generación en la que la cocina doméstica tenía un papel fundamental. Las comidas se preparaban con tiempo, se aprovechaban los ingredientes disponibles y cada familia le daba un sabor único al plato más sencillo.

Por eso, cuando David Bisbal habla de berzas, lentejas o guisos, está recuperando una parte de su infancia y de la tradición gastronómica de su familia.