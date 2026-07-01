Rocío Osorno, 40 años: "Mi rutina alimentaria es sana. Este puchero es receta de mi abuela, luego pasó a mi madre"

Lejos de la imagen perfectamente medida que proyecta en redes sociales, Rocío Osorno muestra su versión más cotidiana en Mi fin de semana perfecto, la docuserie de dos episodios que acaba de estrenarse en Prime Video y que, apenas unos días después de su llegada a la plataforma, ya se ha situado entre los contenidos más vistos en España.

Producida por El Rugido Producciones y dirigida por Raúl Silvestre, la producción acompaña a la diseñadora sevillana durante un fin de semana marcado por la celebración de su 40 cumpleaños, pero también por conversaciones en las que habla con total naturalidad sobre su familia, sus rutinas y su momento vital.

Acostumbrada a compartir parte de su día a día con sus más de 2,3 millones de seguidores en Instagram, la empresaria abre ahora las puertas de una faceta mucho más íntima. Entre los preparativos de su gran fiesta, la gestión de Rocío Osorno Studio y la conciliación con sus dos hijos, la influencer deja algunas de las confesiones más personales del documental.

Rocío Osorno junto a sus amigas. El Rugido.

Una de ellas gira en torno a la alimentación, un aspecto muy presente en su rutina. "Yo tengo una rutina alimentaria bastante sana", asegura durante uno de los episodios, antes de reivindicar uno de los platos más tradicionales de su familia.

"Este puchero es receta de mi abuela, que luego pasó a mi madre", explica mientras prepara una comida que, según reconoce, sigue siendo uno de sus mayores refugios.

Lejos de asociar este plato únicamente a la cocina tradicional, Osorno lo reivindica también como un pequeño placer de fin de semana. "Meterte un domingo un pucherito viene muy bien", comenta entre risas, antes de confesar que está con resaca.

Más allá de las anécdotas gastronómicas, el documental revela una faceta mucho más reservada de lo que aparenta. La creadora de contenido admite que necesita sentirse cerca de los suyos para encontrarse cómoda. "Soy muy de mi entorno y ahí me siento muy arropada, pero si salgo de ahí me cuesta trabajo", reconoce.

"Meterte un domingo un pucherito sienta muy bien" Rocío Osorno

Precisamente esa personalidad introvertida protagoniza algunas de las conversaciones más espontáneas del documental. Durante una de ellas, Osorno recuerda con humor lo complicado que resultó su boda. "Tú no sabes lo mal que lo pasé en la boda. No me caso más en mi vida", bromea, evidenciando que aquel capítulo forma ya parte del pasado.

La producción coincide además con un momento especialmente simbólico para ella. La diseñadora afronta una nueva década rodeada de su entorno más cercano y asegura que llega a esta etapa con una perspectiva muy distinta: "Voy a cumplir 40 años, pero estoy muy feliz y muy contenta".

Rocío Osorno junto a su exmarido Coco Robatto. El Rugido.

Asimismo, tras su separación de Coco Robatto, con quien mantiene una relación cordial centrada en el bienestar de sus hijos y que también aparece en la docuserie, la influencer reconoce que las conversaciones sobre volver a enamorarse son habituales entre su grupo de amigas.

A lo largo de los dos capítulos, Mi fin de semana perfecto: Rocío Osorno combina escenas de su vida familiar con el funcionamiento interno de su firma de moda, la preparación de la apertura de su primera tienda física y momentos de ocio junto a sus amistades.

Rocío Osorno junto a sus amigas. El Rugido.

De hecho, el respaldo del público no ha tardado en llegar. La docuserie, producida por El Rugido Producciones, se ha colado directamente entre los títulos más vistos de Prime Video en España tras su estreno, alcanzando además el número uno entre las series documentales de la plataforma.

Un éxito que confirma, además, el interés por los formatos que muestran el lado más humano de los grandes nombres del universo digital y que consolida la franquicia Mi fin de semana perfecto como una de las apuestas de Prime Video para acercar a sus protagonistas más allá de la imagen que proyectan en redes sociales.