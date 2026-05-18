El futuro de Jorge Javier Vázquez en Telecinco: contrato hasta julio de 2027, dos prime time y un programa diario

Días después de que Mediaset anunciara la revolución que prepara en su parrilla para este verano, trascendía que el grupo habría tomado la decisión de no renovar el contrato de larga duración de Jorge Javier Vázquez porque no podría asumir los 3 millones anuales que tendría como sueldo.

De consumarse esta ruptura, supondría el fin a una relación que se extiende desde hace más de dos décadas. Un 'divorcio' que se asemejaría al de Jesús Vázquez, que abandonó la cadena a finales de año tras presentar Bailando con las estrellas.

En todo caso, su salida no sería antes de julio de 2027, que es cuando expira el contrato del que ahora mismo es uno de los presentadores estrella de Telecinco.

Pues bien, fuentes de la cadena desmienten a EL ESPAÑOL que se haya tomado la decisión de no renovar el contrato a Jorge Javier. O, al menos, en estos momentos, faltando aún un año para que el contrato llegue a su fin.

La última renovación del comunicador catalán se firmó en julio de 2024. La compañía de Fuencarral afianzaba su confianza en Jorge Javier, tras unos meses en los que estuvo en la cuerda floja tras la cancelación de Sálvame y el traspié de Cuentos chinos.

Como se decía líneas más arriba, Jorge Javier es uno de los activos más preciados que tiene Telecinco en su plantilla.

Ahora mismo, el de Badalona cuenta en estos momentos con dos prime time: presenta la gala semanal de Supervivientes, el buque insignia del canal, y Hay una cosa que te quiero decir en la noche de los sábados.

Jorge Javier Vázquez en 'Hay una cosa que te quiero decir'. Mediaset

En el pasado otoño Jorge Javier también pilotó la segunda edición de Supervivientes All Stars.

Inmediatamente después se puso al frente de Gran Hermano con concursantes anónimos, en una edición que tuvo que finalizar antes de tiempo por las malas audiencias. Y en enero, Jorge Javier fue el maestro de ceremonias de GH DÚO 4.

En otras palabras, Jorge Javier Vázquez es, hoy por hoy, dueño y señor de los grandes realities de Telecinco.

Aunque no está confirmado, lo lógico es que Jorge coja las riendas en septiembre del reality que abra la temporada, bien una nueva edición de Supervivientes All Stars o alguna versión de GH.

El 'descanso' de su Diario

Jorge Javier Vázquez también cuenta con una tira diaria en las tardes: El diario de Jorge.

Se trata de un talk show que está a punto de cumplir dos años en antena y que ha tenido un rendimiento aceptable, con una media de en torno al 10%, un dato superior a la media de Telecinco.

Sin embargo, el formato producido por Boomerang TV desaparecerá de la parrilla este verano, a raíz de la nueva apuesta de la cadena para su franja vespertina.

Recordemos que la sobremesa se renovará con el estreno de Amor o... lo que surja, una especie de Mujeres y hombres y viceversa con Carlos Lozano. Después le seguirá El tiempo justo en una formato de menor duración.

Y ya, por último, dejando sin tocar Allá tú, Telecinco emitirá De lunes a viernes, un nuevo magacín de crónica social con Santi Acosta y Beatriz Archidona. Este formato de Mandarina ocupará el hueco de El diario de Jorge.

Mediaset da así "descanso" al programa y a Jorge Javier tras "una intensa temporada". Tanto Alberto Carullo, director general de contenidos de Mediaset, como Jaime Guerra, director de producción de contenidos, aseguraron que El diario de Jorge "está previsto que vuelva en septiembre".

Jorge Javier en 'El diario'. Mediaset

"Ya veremos si con más o menos duración que ahora. Ya veremos cómo se ajustan los horarios, esto al final es la composición habitual de una cadena. Pero El diario de Jorge volverá", aseguró Carullo.

Que el nuevo espacio de Mandarina aparte de forma temporal a El diario de Jorge genera dudas, pues el año pasado, Mediaset tomó otra decisión: siguió emitiendo el programa aunque con Cristina Lasvignes como presentadora.

"Queremos una tarde variada y por eso los géneros son variados. Empezamos con un dating, después sigue un magacín con Unicorn y después nos iremos a la crónica social y después a un concurso de azar. Por eso vais a ver muchas caras en esa franja. Es una premisa para el verano y luego ya veremos", afirmó Guerra.

Lo cierto es que, si todas las novedades que Telecinco introducirá en su parrilla van bien, podrían tener continuidad en otoño. "Si hay una respuesta positiva, nosotros seguiremos con estos programas", dijo Carullo.

Entonces, ¿qué pasaría con El diario de Jorge? ¿se eliminaría definitivamente? ¿O acabaría cayendo El tiempo justo de Joaquín Prat?