Oficial: Bertín Osborne ficha por Antena 3 para presentar un nuevo programa junto a su hija Eugenia

Bertín Osborne junto a su hija Eugenia en la primera imagen de 'Noche en familia'.

Bertín Osborne continúa haciéndose fuerte en Antena 3. El cantante de rancheras se convertirá en el presentador de Noche en familia, el nuevo concurso que la cadena ya ha comenzado a grabar. Así lo ha hecho oficial este miércoles el grupo.

El jerezano no estará solo, porque, como bien dice el título de la adaptación española del game show británico de ITV Studios Parents Evening, todo queda en familia.

Bertín estará acompañado de su hija Eugenia, la mediana de las tres hijas que el artista tuvo con su primera mujer, Sandra Domecq.

Noche en familia supondrá el regreso como presentador de Bertín en Antena 3 dos décadas después de conducir formatos tan conocidos como Lluvia de estrellas, Menudas estrellas, que era la versión infantil, o programas como Esos locos bajitos, Genio y figura o Trato hecho.

Desde 2020, Osborne presenta El show de Bertín en Canal Sur, aunque también puede verse en Telemadrid.

Hay que recordar que Bertín ya allanó el terreno con Antena 3 en 2025 al participar como concursante de Tu cara me suena. Y años más atrás, se escondió bajo el disfraz de cocodrilo en Mask Singer.

Lo hizo tras sus etapas en TVE y Telecinco con el programa de entrevistas En la tuya o en la mía, rebautizado después como Mi casa es la tuya.

Bertín Osborne junto a su hija Eugenia en la primera imagen de 'Noche en familia'.

Así es 'Noche en familia'

En ‘Noche en familia’, los concursantes son famosos junto a sus padres o hijos, con los que hacen equipo. Juegan los hijos, pero para ganar deben cumplir las expectativas de sus padres.

Primero, los padres apuestan cuántas respuestas acertarán sus hijos. Luego, los hijos juegan… y deben cumplir con las apuestas de sus progenitores.

Bertín y Eugenia interactuarán con los celebrities que participan junto a sus padres o hijos. Según la cuenta Poco Pasa TV, algunas de las parejas serían las siguientes: Melody y su padre, Lorenzo; Pepe Navarro y su hijo, Marlo; Arturo Valls y su padre.

El concurso pone a prueba así esta intuición y muestra divertidísimas diferencias generacionales.

A través de seis rondas, las diferentes parejas de familiares se enfrentarán en esta competición en la que finalmente solo resultará una vencedora, que tendrá la opción de doblar su premio en el gran juego final.

Parents Evening, el formato original en el que se basa Noche en familia, es un gran éxito internacional y se ha convertido ya en uno de los formatos revelación de los últimos años en Reino Unido.

Creado por Ranga Bee Productions, compañía cofundada por Romesh Ranganathan, presentador del programa junto a su madre Shanthi, el programa ha sido ya renovado por una tercera temporada tras el gran éxito de las dos anteriores.

El formato ha arrasado en ITV1, situándose siempre por encima de los datos cosechados anteriormente en su franja de emisión.