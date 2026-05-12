Confirmado: Telecinco renueva el contrato de "larga duración" de Ana Rosa Quintana

Telecinco y Mediaset España han confirmado la renovación del contrato de larga duración de una de sus figuras más emblemáticas, Ana Rosa Quintana. Una decisión que refuerza la apuesta del grupo por una de las presentadoras más influyentes y reconocibles de la pequeña pantalla.

El acuerdo consolida una relación profesional que se extiende ya desde hace más de dos décadas, en las que Ana Rosa Quintana se ha convertido en uno de los rostros más sólidos del universo Mediaset y en un referente indiscutible del periodismo televisivo en España.

Su presencia ha marcado distintas etapas de la parrilla, especialmente en la franja matinal, donde ha construido una marca propia reconocible por la audiencia.

A lo largo de su trayectoria, la comunicadora ha acumulado algunos de los galardones más prestigiosos del sector, reflejo de su peso en la industria audiovisual: desde el Premio Ondas a la Mejor Presentadora hasta ocho TP de Oro.

Además de dos Micrófonos de Oro, una Antena de Oro, el Premio Eisenhower por la Libertad de Expresión o la Medalla de Honor de Madrid, entre otros reconocimientos que avalan una carrera de largo recorrido y alto impacto mediático.

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