Alba Carrillo estalla contra RTVE y anuncia que deja su trabajo en 'D Corazón': "No me amordazan por cuatro perras"
La televisiva protestó que RTVE permita que MasterChef contrate con dinero público a personas que tienen deudas con Hacienda.
Más información: Terremoto en 'Supervivientes' en una noche para la historia: castigo sin precedentes a Claudia por robar comida
Una nueva polémica azota RTVE. Alba Carrillo explotó este fin de semana contra la cadena pública y contra Shine Iberia, productora de MasterChef, publicando un vídeo en redes sociales después de ser "llamada al orden" por lo que había dicho en su programa de TEN El sótano días atrás.
En concreto, la colaboradora atizó a la pública, cadena en la que trabajaba, al menos hasta este sábado, tras anunciarse el fichaje de Paz Vega para la edición especial de Leyendas que prepara MasterChef para celebrar los diez años del Celebrity.
Fue entonces cuando Alba Carrillo criticó que RTVE permita que MasterChef contrate con dinero público a personas que tienen deudas con Hacienda.
"Paz Vega. ¿Qué hace que va a volver a cocinar en las cocinas de TVE teniendo una deuda con Hacienda?", se quejaba, para luego hacer referencia de Ofelia Hetschel, quien fuese concursante de la novena edición de anónimos y que reapareció recientemente en el programa.
"¿Qué hace Ofelia, que dijo en Dubái que no pagáramos impuestos porque no estaba repatriando a los españoles que estaban allí?", dijo.
"El otro día pongo TVE, la tuya, la que tú quieres, y está ahí en las cocinas otras vez. Pero, señora, si estás pidiendo que no paguemos impuestos, ¿qué hace esta señora ahí?", proseguía. "Igual que Paz Vega, ¿pero esto qué es?
Alba fue más allá a la hora de atacar a Macarena Rey, la CEO de Shine Iberia: "Tiene mucho poder y es amiga del facha de mi ex, y a mí no me va a coger en la puñetera vida, porque me cogió una vez y me desconvocó".
Alba Carrillo cuenta que está recibiendo represalias por parte de RTVE por haber dicho que no es normal tener a personas que hablan en contra de los impuestos en la televisión pública. pic.twitter.com/3oCL7N9NOn— Ojito 👁 (@elojoquetodolv) May 9, 2026
Pues bien, este sábado, Alba Carrillo subió un vídeo a sus redes sociales anunciando que dejaba D Corazón después de que RTVE le diese un toque de atención por sus declaraciones.
"Sabía que me iba a costar caro, pero yo soy como soy. Me estoy volviendo a casa, no voy a ir a D Corazón porque a mí no me va a llamar nadie la atención por decir cosas que son más verdad que un santo y más en una televisión socialista", aseguraba muy cabreada la televisiva.
Carrillo continuó su discurso señalando directamente a Macarena Rey como responsable de esa llamada de atención.
"Los impuestos no son para que quien quiera haga programas de televisión con sus amigos. No en las cadenas públicas. Ni con sus amigos que no pagan impuestos o que piden que no se paguen los impuestos", decía sobre esos presuntos privilegios.
"Me da igual. Si me quedo sin trabajo, estoy encantada, porque es la verdad. A mí no me van a amordazar por cuatro perras", lamentaba.
Por último, la modelo zanjaba: "Me he puesto mala porque tengo que venir todos los fines de semana... Me he tenido que levantar para ir a la radio, que venga Ofelia a la radio y Macarena a las 4 de la mañana, que se levanten como yo para ganar un sueldo, para hacer huchita".