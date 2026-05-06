Marta Sánchez, devastada tras la muerte de Seila Esencia, su pupila en un programa de TVE: su emotiva carta de despedida

Marta Sánchez y Seila Álvarez en el programa 'Hit - La canción' de La 1. RTVE

Trágica noticia la que trascendía este martes, 5 de mayo. La cantante gallega Seila Álvarez, conocida por todos como Seila Esencia, fue hallada muerta en Vigo después de estar desaparecida desde hace dos semanas.

El cuerpo sin vida de la artista, de 39 años, fue encontrado en su coche sin signos de violencia "aparentemente", según las autoridades. Eso sí, será la autopsia la que determine las causas de su fallecimiento.

La compositora se dio a conocer hace diez años en el programa de TVE Hit - La Canción.

Conducido por Jaime Cantizano, se trataba de un talent show en el que compositores noveles presentaban sus temas inéditos para que fuesen interpretados por artistas consagrados.

El programa reunió a cantantes de la talla de Melendi, David Bustamante, Vanesa Martín, Pastora Soler, Antonio Carmona, Rosa López y Marta Sánchez.

Precisamente, la madrileña fue la mentora de Seila. Marta se enamoró completamente de una canción que llevaba por título Duermes mientras yo escribo, cuya autora era la compositora viguesa.

Seila acabaría compartiendo escenario con la cantante de Desesperada y llegando incluso a la final. Además, la canción fue incluida en el disco de Marta 21 días.

Pues bien, tras conocer el fatal desenlace, Marta Sánchez ha querido despedirse de Seila con una emotiva carta que publicaba en su cuenta personal de Instagram.

Sus palabras confirman que la relación entre ambas trascendió de aquel formato emitido en la televisión pública, perdurando en el tiempo.

"No sé por dónde empezar.... Hay noticias que te rompen en dos. Seila era muy especial. Y hay personas que dejan huella... Como ella", lamenta, muy afectada, Marta.

La artista, que este viernes 8, cumple 60 años, prosigue: "Tuve la suerte de compartir unos días preparando esta canción tan increíble para televisión, Duermes mientras yo escribo, una canción que forma parte de mi disco 21 días".

"Pocas veces he escuchado compositores tan genuinos, únicos y con tanto talento", añade. "Para mí, ella siempre formará parte de mi historia musical y no podré olvidarla nunca".

Marta concluye mandando su "más sentido pésame a toda su familia y entorno con el corazón roto".