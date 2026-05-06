Nuevo giro de Mediaset: 'First Dates' regresa al access de Telecinco un mes después de su extraña desaparición

First Dates vuelve al access prime time de Telecinco. Así lo ha hecho oficial la cadena este miércoles, 6 de mayo, a través de una nota de prensa enviada a los medios, un mes después de su desaparición en la franja.

Después de que el programa saltara de Cuatro a Telecinco para dejar hueco a Horizonte de Iker Jiménez, el formato de citas quedó reducido a una única emisión semanal, los miércoles en prime time, bajo el título First Dates Gourmet.

En su lugar, la cadena principal de Mediaset apostó por echar el resto con La isla de las tentaciones, al ofrecer tres noches consecutivas del reality, con los lunes como gala principal.

Pues bien, el grupo ha decidido dar marcha atrás, colocando nuevamente el programa producido por Warner Bros ITVP España en la franja del access prime time los lunes, martes y miércoles.

Mediaset prescindía así de First Dates por primera vez en diez años.

Una decisión que sorprendía a muchos, pues el formato había sido capaz de hacerse un hueco en la complicada franja del access, desde hace años territorio inexpugnable de El Hormiguero de Pablo Motos, con datos realmente solventes.

Además, el programa también había rendido bien en verano, cuando el grupo decidió pasarlo a Telecinco.

Doble emisión de 'La isla de las tentaciones'

Por otra parte, La isla de las tentaciones también variará su ritmo de emisión. Ahora, el reality de Sandra Barneda pasará a ocupar dos noches en prime time: lunes y miércoles.

De esta forma, Telecinco apuesta por el formato que tantas alegrías le ha dado en el pasado para rivalizar contra Mask Singer, de Antena 3, y Barrio Esperanza, en La 1.

Además, la semana pasada se estrenaron La noche de Aimar en laSexta y El Juicio, con José Luis Sastre en La 2.

Esta marcha atrás de Telecinco con su programación se produce después de caer a un 9,1% de cuota de pantalla en abril. Además, El intermedio logró en abril su mejor cuota mensual en los últimos dos años, desde mayo de 2024, y su mes más visto desde noviembre de 2024.

La nueva configuración del access prime time y del prime time de Telecinco se producirá a partir del próximo lunes 11. Quedará de la siguiente manera:

LUNES:

- 21:45: First Dates

- 23:00: La isla de las tentaciones

MARTES

- 21:45: First Dates

- 23:00: Supervivientes. Tierra de Nadie

MIÉRCOLES

- 21:45: First Dates

- 23:00: La isla de las tentaciones

JUEVES

- 21:45: Supervivientes

VIERNES

- 21.45: ¡De viernes!

SÁBADO

- 22:00 Hay una cosa que te quiero decir

DOMINGO

- 22:00: Supervivientes. Conexión Honduras.