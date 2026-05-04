Oficial: RTVE dará la espalda a Eurovisión tras la salida de España al emitir un especial musical con Chanel y Raphael

Ya no hay vuelta atrás. RTVE dará la espalda a Eurovisión tras la histórica salida de España por la participación de Israel.

Por primera vez en 65 años, la cadena pública no ofrecerá a los espectadores el Festival de la Canción que, en 2026 celebra su 70ª edición en Viena, Austria.

No obstante, la Corporación tiene un plan que ha presentado este lunes, 4 de mayo, ante los medios en Prado del Rey.

Para rellenar el vacío que dejará Eurovisión -se podrá ver por la retransmisión que hará la propia UER en su canal de YouTube-, La 1 ofrecerá lo nuevo de La casa de la música.

Se trata de la segunda entrega del formato musical que arrasó en Nochevieja, con un 39% de share y 4.564.000 espectadores, y que incluyó la actuación de La Oreja de Van Gogh tras la esperadísima vuelta de Amaia Montero.

Ana María Bordas, directora de Producción de Contenidos de RTVE, ha explicado que se ha elegido el sábado 16 de mayo porque "es una fecha especial porque es el día de la Convivencia por la Paz", sin hacer mención directa a Eurovisión.

"Es un día que tiene un significado musical importante en Europa, y entendemos que como televisión pública debemos ofrecer la oportunidad de vivir la cultura y la música, en su diversidad, como un bien compartido", ha dicho.

'La Casa de la Música' se emitirá el 16 de mayo, Día internacional de la Convivencia en Paz pic.twitter.com/L6MeEEK2ul — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) May 4, 2026

Presentado por Jesús Vázquez, la segunda entrega de La casa de la música contará con actuaciones grabadas en plató, en el Estudio 5 de Prado del Rey, y en exteriores.

La segunda entrega de La casa de la música tendrá una duración de en torno a 2 horas y 30 minutos. Es decir, empezará a las 22:00 horas, después del Telediario, y acabará pasada la medianoche.

El programa contará con un total de 23 actuaciones. Confirmados están Raphael, Chanel, Manuel Carrasco, Chenoa, Mikel Erentxun, Mónica Naranjo, Ana Belén, Guitarricadelafuente y Tony Grox y LUCYCALYS, ganadores del Benidorm Fest 2026, entre otros.

Chute de audiencia

RTVE irá a por todas para rellenar una de las noches que suele estar marcada en rojo en el calendario de la Corporación por los grandes datos de audiencia gracias a Eurovisión.

El año pasado, coincidiendo con la actuación de Melody, La 1 arrasó en audiencia al conseguir sus mejores cifras desde 2022, año en el que participó Chanel. La final celebrada en Basilea registró un 50,1% de cuota de pantalla y 5.884.000 espectadores de media.

Hay que recordar que, a la baja de España en Eurovisión, se unen la de otros cuatro países: Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTVSLO), Islandia (RÚV) y Países Bajos (AVROTROS).

"Echamos de menos a esos países y queremos que vuelvan. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que eso suceda", ha dicho el director de Eurovisión, Martin Green, en el programa neerlandés Nieuwsuur, tal y como recoge ESCplus.

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