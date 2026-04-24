laSexta anuncia un importante cambio en su programación: Ana Pastor desaparece por la llegada de 'La noche de Aimar'

laSexta continúa moviendo ficha en su programación para cerrar por todo lo alto la temporada televisiva.

La cadena de Atresmedia ejecutará la próxima semana un importante cambio en su parrilla en horario de prime time.

Será el miércoles, 20 de abril, el día elegido para el estreno de La noche de Aimar, el nuevo espacio de entrevistas conducido por Aimar Bretos.

El programa provocará que El Objetivo de Ana Pastor desaparezca, al menos de manera habitual. El formato se había hecho fijo en la noche de los miércoles las últimas semanas a consecuencia de la actualidad informativa.

laSexta aclara a EL ESPAÑOL que "El Objetivo eran especiales que no tenían periodicidad fija. Entraban o salían si habían temas de actualidad y seguirá siendo así".

Es decir, el programa volverá a la parrilla en el caso de que se produzca un acontecimiento político o internacional relevante, como ha venido sucediendo en los últimos años.

No obstante, Ana Pastor no desaparece del todo en esa franja, pues su productora, Newtral, es la que está detrás del formato con el que Aimar Bretos debutará en laSexta.

Que no os engañen, el que nos quita el trabajo es Aimar Bretos, que el tío no para de currar.



📺 El próximo miércoles, 29 de abril, ESTRENO de @LaNochedeAimar



Con Juan Diego Botto y José Sacristán como primeros invitados. pic.twitter.com/hT4EZsls3l — El Intermedio (@El_Intermedio) April 23, 2026

Pocos detalles se saben de La noche de Aimar, más allá de las promos que el canal ha lanzado para calentar su estreno. Sí se oficializó que José Sacristán y Juan Diego Botto serán los primeros invitados.

Conviene recordar que el regreso de Bretos a la televisión - ya pilotó en DMAX Tanto x ciento- no implica que abandone su puesto el espacio informativo de la SER Hora 25.

La noche de Aimar se une a los recientes estrenos de Cara al show de Marc Giró y Servicio Secreto by Chicote. El primero disparó las audiencias (8,5%), pero el segundo pinchó (3,6%).

Duelo contra Sastre

Que laSexta lance La noche de Aimar el próximo miércoles no es casual. Y es que, ese mismo día, La 2 estrenará El juicio, el programa conducido por su compañero de emisora José Luis Sastre.

El formato, que recupera el espíritu de Tribunal popular, se estrenará también el miércoles 29, pero no lo hará en La 1 sino en La 2 a partir de las 22:15.

El director de TVE, Sergio Calderón, explicó a los medios que este cambio de planes se debe a que La 2 se encuentra en una "fase de potenciación de contenidos".

De hecho, este sábado aterriza en el canal la versión nocturna de Malas lenguas, el programa de actualidad política que lidera Jesús Cintora.

El periodista José Luis Sastre.

Ana Pardo de Vera y Montserrat Nebrera serán las abogadas de El juicio, mientras que Ricardo Fernández Deu, antiguo abogado defensor en Tribunal Popular, será el juez.

El juicio recrea en plató los elementos básicos de un juicio: presentación de argumentos de las partes, testigos, presentación de pruebas, alegatos finales, deliberaciones, veredicto y sentencia final. Propone una mirada innovadora y de entretenimiento que huye del simplismo y la polarización.