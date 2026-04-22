Franganillo salta en paracaídas con una unidad de élite del Ejército en su nuevo reportaje para 'Informativos Telecinco'

Carlos Franganillo, equipado como un miembro más de EZAPAC, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio. Mediaset

Si algo hace especial a Carlos Franganillo son sus reportajes lejos del plató de informativos. Ese fue su sello en los Telediarios de La 1, el mismo que está intentando impregnar (sin demasiado acierto) en Telecinco desde su fichaje hace ahora dos años.

Los espectadores lo han visto contar la crisis migratoria en la isla de El Hierro; arrojar luz sobre el problema que sufre la zona del Estrecho con el narcotráfico o desplazarse hasta Atocha por el vigésimo aniversario de los atentados.

Pues bien, Franganillo volverá a dejar su huella al acompañar a una unidad de élite del Ejército en una maniobra de infiltración nocturna.

El reportaje se emitirá este miércoles, 22 de abril, en la edición de las 21:00 horas de Informativos Telecinco.

Tras la reciente operación llevada a cabo por el Ejército de Estados Unidos en Irán para rescatar a un piloto derribado en zona enemiga, Informativos Telecinco ha querido conocer cómo trabajan en España las unidades de élite especializadas en este tipo de misiones de alto riesgo.

El director de Informativos Telecinco ha viajado hasta la Base Aérea de Alcantarilla (Murcia) para adentrarse en el trabajo diario del EZAPAC, el Escuadrón de Zapadores Paracaidistas del Ejército del Aire y del Espacio.

Se trata de una de las principales unidades españolas de operaciones especiales y una de las más desplegadas internacionalmente, con presencia en escenarios como Bosnia, Irak o Afganistán.

El salto de Franganillo

Durante su visita, Franganillo acompaña a uno de sus equipos en una maniobra de infiltración aérea: embarca en un avión T-12 y salta con ellos en paracaídas, equipado como un miembro más de la unidad, desde 4.000 metros de altitud, en una operación nocturna diseñada para acceder de forma discreta a territorio hostil.

Allí conoce también cómo se preparan para misiones de recuperación de personal, reconocimiento especial del terreno, coordinación aire-tierra o extracción de ‘objetivos de alto valor’ en zonas especialmente sensibles.

“Somos expertos en ir más allá de la línea enemiga para recuperar a quien sea. El operador que combate debe tener la certeza de que no le van a dejar atrás”, explica el oficial al mando de la unidad.

El reportaje muestra además un ejercicio desarrollado en el campo de maniobras de Viator (Almería), donde Franganillo acompaña a varios efectivos en la simulación de un ataque sorpresa para la extracción de un objetivo.

La preparación para formar parte de esta unidad figura entre las más exigentes de las Fuerzas Armadas.

Los aspirantes deben superar diez meses de entrenamiento físico y técnico que culminan con una dura prueba final de supervivencia de alrededor de quince días en plena naturaleza, en invierno, con apenas dos utensilios para subsistir.