La vida actual de Orestes, el filólogo burgalés que ganó 215.000 euros en 'Pasapalabra': ahora llega a 'Saber y ganar'

El nombre de Orestes Barbero va ligado a Pasapalabra. Aunque no ganó el bote, el filólogo burgalés hizo historia en el concurso de Antena 3 por su rivalidad con Rafa Castaño.

Ambos eran los protagonistas del programa cuando este se emitía en Telecinco, pero a raíz de la histórica sentencia del Tribunal Supremo que obligó a la cadena el cese inmediato de sus emisiones, tanto Orestes como Rafa quedaron fuera.

Sin embargo, Antena 3 los recuperó. Y el duelo batió todos los récords del programa, hasta que luego llegaron Manu Pascual y Rosa Rodríguez, la ganadora del bote más alto de todos los tiempos con más de 2,7 millones de euros.

Orestes vivió algo parecido a Manu porque, pese a llevar más tiempo que su rival peleando por el rosco, se quedó con la miel en los labios al ver cómo Rafa resolvía del tirón las 25 definiciones.

Pese a ello, el concursante se ganó el cariño de todo el público. En esa etapa, que era la tercera vez que participaba en Pasapalabra -debutó cuando solo tenía 19 años-, ganó un total de 215.000 euros en las 360 entregas que estuvo.

Rafa Castaño y Orestes Barbero.

Tras su 'derrota' frente a Rafa Castaño, Orestes nunca se desvinculó del todo con el medio. De hecho, hizo sus pinitos en el mundo del cine apareciendo en la película El hotel de los líos, protagonizada por José Mota y Pepe Viyuela.

Meses más tarde, RTVE hizo oficial su fichaje por El cazador, de La 1, donde haría equipo con Erundino Alonso, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Lilit Manukyan.

'Saber y ganar'

Ahora, Orestes vuelve a la televisión pública, concretamente a Saber y ganar. Lo hace en las entregas que presenta Rodrigo Vázquez los fines de semana junto a otros dos 'campeones' de Pasapalabra: Nacho Mangut y Susana García.

Este trío se incorpora al mítico concurso de La 2 este mismo sábado y competirá contra Los Socarrats, a quienes les queda solo un mes para abandonar el programa. Cabe recordar que Saber y ganar tiene un límite de participación de 25 fines de semana por equipo.

Crítico con 'Pasapalabra'

Coincidiendo con el triunfo de Rosa, Orestes regresaba a la primera línea concediendo una entrevista en la que se mostraba muy crítico con las reglas de Pasapalabra.

Vino a decir que el concursante que lleva más tiempo jugando sale perjudicado. "Tendrían que tener más cuidado con el primer concursante, el que hace crecer el bote, ya que acaba más cansado y nervioso cuando llega el segundo. El segundo siempre llega más fresco", dijo.

Orestes durante su participación en el concurso de La 1 'El cazador'.

Orestes también cuestionó la cuantía de los premios que pone en juego el concurso. "Llevan con el mismo premio desde el año 2000 y el IPC ha subido casi el doble. Es que tendrían que duplicarlos prácticamente", reconoció.

Graduado en Filología Hispánica y Máster de Literatura Hispanoamericana y Española, Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, Orestes ha compaginado sus estudios con diversas aventuras televisivas.