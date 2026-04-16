"Quedo como el tontaco de España": Évole paraliza su entrevista a Quevedo tras su inesperada espantada

Polémica viral por la entrevista fallida de Jordi Évole a Quevedo. El periodista de laSexta publicó este miércoles, día 15 de abril, en redes sociales un fragmento de 30 minutos que muestra el incidente que tuvo con el cantante canario.

"Esta temporada la estoy disfrutando especialmente. Pero ahora que ya nos quedan solo dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero. Como esta, Pedro Quevedo. No me he podido resistir", escribe junto al vídeo.

Todo ocurre en plena charla, cuando Évole le pregunta sobre la supuesta filtración de su nuevo disco. La conversación se empieza a torcer en el momento en el que el periodista le saca la filtración de un videoclip que Quevedo ha grabado con Elvis Crespo.

"Es imposible grabar un videoclip y no...", contesta Quevedo algo incómodo, a lo que Évole prosigue: "Ahora es imposible grabar un disco y que no haya algún tipo de filtración". "Ya", responde el artista muy cortante generando un silencio incómodo.

"¿Eres consciente de si tu disco que está todavía por salir empieza a circular, a estar en la calle y a moverse por móviles?", repregunta Évole. "Bfff. ¿Sabes qué pasa? Que es un tema polémico", contesta muy molesto Quevedo.

"¿Por qué?", insiste Jordi. "Muchas cosas pasando a la vez, estamos cerca de lanzamiento...". En ese instante, alguien del equipo de Quevedo salta: "Jordi, eso dijimos que no. Ya lo hablamos antes. Dijimos que este tema...".

Tras justificarse diciendo que le ha sacado el tema porque es "una evidencia" y que "tiene que preguntarlo", Quevedo se levanta de su silla y abandona el set. "Pero tío... No hombre, joder. Que lo quitamos esto y ya está. No pasa nada", reacciona Évole, que intenta convencerlo para que continúe.

Esta temporada la estoy disfrutando especialmente. Pero ahora que ya solo nos quedan dos programas, tengo ganas de contaros que siempre hay cosas que se quedan en el tintero. Como esta, @pedrodquevedo . No me he podido resistir. pic.twitter.com/XNzpYXh6Md — Jordi Évole (@jordievole) April 15, 2026

Más tarde, el vídeo muestra a Évole conversando con Carlos, manager del cantante. "Tenía que sacar la filtración del disco. Es verdad que me dijeron que no hablara de ello, pero yo llevo un día en la isla y veo que el disco está en la calle. No puedo obviar una información que tengo porque voy a quedar como un gilipollas si no lo publico".

"Te dijimos que era un tema complicado y te avisamos de que no se podía tocar", dice el representante, a lo que Évole espeta: "Si sale otro publicando lo que yo ya tengo, y yo quedo como el tontaco de España".

Es entonces cuando el comunicador decide que el programa no se va a emitir: "Tengo que parar la emisión de esto. La entrevista no sale".

El clip termina con una escena bastante surrealista, pues recoge recoge a Évole hablando con un chico que, en un principio lo confunde con Jordi Cruz. Tras contarle lo que le ha ocurrido con Quevedo, el muchacho acaba reconociendo tener su nuevo disco, pero no querer que se sepa.

Momento exacto en el que Quevedo abandona la entrevista con Évole.

"Es un tema peliagudo. Ya que lo tenemos solo nosotros por ahora, mejor quedarse callado", asegura, a lo que Évole pregunta: "¿Hay un complot de los canarios para que esto no... [se sepa] Hay un comunicado solo para canarios?". "Un poco sí. Puede ser", zanja el joven.

El clip ha generado bastante desconcierto, porque aunque Évole asegura que "no se va a emitir", muchos lo entienden como un acto promocional. Sin embargo, lo que ya está confirmado es que este domingo se emitirá la entrevista a Loquillo.