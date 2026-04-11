Parece el Vaticano, pero es España: 1.000 habitantes, una imponente plaza mayor y a menos de 1 hora de Ciudad Real

En pleno Campo de Montiel, en la provincia de Ciudad Real, se encuentra un lugar que se ha ganado a pulso el apodo de 'Vaticano español' o 'Vaticano manchego'. Tiene apenas 1.000 habitantes.

Se trata de San Carlos del Valle, una escapada perfecta desde la capital ciudadrealeña por estar a menos de una hora de esta. O incluso desde Madrid, a una hora más en coche.

Y, bien, ¿por qué se relaciona a San Carlos del Valle con Ciudad del Vaticano? La iglesia del Santísimo Cristo del Valle, un templo barroco del siglo XVIII de planta de cruz griega coronado por una enorme cúpula de tambor octogonal, flanqueada por cuatro torres y rematada por un chapitel que roza los 50 metros de altura.

Su presencia domina una plaza mayor porticada que envuelve el templo y recuerda, salvando las distancias, a la teatralidad de la plaza de San Pedro en Roma. De ahí la curiosa comparación.

El origen del pueblo se remonta a una ermita medieval dedicada a Santa Elena, donde apareció una imagen del Cristo del Valle que pronto atrajo a peregrinos y caminantes del cercano Camino Real.

Imagen del Campo de Montiel, en Ciudad Real. Turismo de Ciudad Real

El flujo de devotos llevó a la Corona y al Consejo de Órdenes Militares a levantar un nuevo santuario y una hospedería, germen del primer asentamiento estable en el siglo XVI.

Ya en el siglo XVIII, durante la Ilustración, el crecimiento del lugar motivó una planificación urbana que dio a San Carlos del Valle su trazado regular y su condición de villa, formalizada en 1800 por una Carta Real de Carlos IV que lo independizó de Membrilla.

Sin lugar a dudas, el gran imán para visitantes es la plaza mayor, considerada una de las más singulares de España. Con soportales de madera, balconadas corridas y el ayuntamiento presidiendo, el espacio funciona como salón urbano y es el escenario perfecto de fiestas populares y procesiones.

La visita a la iglesia del Santísimo Cristo del Valle permite admirar su interior barroco, la planta centralizada y la imagen milagrosa del Cristo.

En días puntuales, se puede subir a alguna de sus torres para disfrutar de las vistas del Campo de Montiel. En los alrededores, las lomas posibilitan rutas sencillas para pasear o avistar aves rapaces.

En cuanto a la gastronomía, San Carlos del Valle comparte la recia cocina manchega: migas, gachas, pisto, asadillo, caldereta de cordero y carnes de caza como conejo al ajillo, perdiz en escabeche, o arroces con liebre.

En el pueblo se pueden adquirir productos con sello de calidad, como el queso manchego D.O.P., los aceites del Campo de Montiel y varios vinos con denominación de origen, que maridan con la cocina tradicional y con una repostería casera de dulces artesanos.