'La isla de las tentaciones 10' cambia las normas: nueva villa, visionados en directo y un privilegio para los solteros

Las cinco chicas protagonistas de 'La isla de las tentaciones 10'.

Cuenta atrás para el estreno de La isla de las tentaciones. La décima edición del reality presentado por Sandra Barneda llega este lunes, 13 de abril, a las 21:45, tan solo cuatro meses después de terminar la novena.

Telecinco va a por todas en el último trimestre de la temporada, el más importante porque es el más jugoso para los anunciantes. De ahí que ponga en parrilla a sus programas de más éxito: Supervivientes y La isla de las tentaciones.

El programa producido por Cuarzo TV contará con hasta cuatro grandes novedades que revolucionarán por completo la mecánica.

La primera de ellas es que las chicas podrán disfrutar de imágenes en directo. Eso sí, solo podrán tener acceso en el inicio de la convivencia, en esos momentos en los que sus parejas empiezan a conocer a las solteras.

La segunda novedad es el desembarco de las capas rojas. Telecinco ha explicado que "tanto los tentadores como las tentadoras llegarán cubiertos a la isla, ocultando sus identidades y algunos secretos".

Avance de la décima edición de 'La isla de las tentaciones'

En tercer lugar, las parejas contarán con el denominado collar de las sombras. ¿Y qué privilegios tiene? Que entregarán un collar negro a uno de los protagonistas de la otra villa, impidiéndole disfrutar de su cita a solas con su soltera o soltero favorito.

Por último, La isla de las tentaciones introduce un interesante giro: la audiencia de las sombras. Aquí, los solteros podrán decidir sobre el futuro de las parejas por primera vez en las diez ediciones del formato.

Y ojo, porque aparte de estas nuevas mecánicas que descolocarán por completo a los concursantes, el reality de Telecinco cuenta con una nueva ubicación: Villa Deseo.

Esta, de más de 2.500 metros cuadrados y con vistas al mar Caribe, sustituye a Villa Playa y será el hogar de las chicas. Por su parte, Villa Montaña continúa como el refugio de los chicos.

Las 5 parejas

- Luis (27 años) y Julia (29 años). Alicante. Un año de relación

Luis y Julia se conocieron mientras paseaban a sus perros. En ese momento ambos tenían pareja, pero esas primeras conversaciones despertaron el interés del uno por el otro.

Unos años más tarde, el destino les hizo coincidir de nuevo, esta vez solteros, dando inicio a su historia de amor, la primera real para Luis, que nunca se había enamorado.

Luis y Julia.

Su relación ha sido complicada, sobre todo para Julia, quien se ha sentido siempre excluida del mundo del modelaje en el que Luis se mueve.

Llegan a La Isla de las Tentaciones con el objetivo de que él le demuestre que solo le importa ella y que es su máxima prioridad.

- Álex (23 años) y Ainhoa (23 años). Ibiza. Un año y medio de relación

Aunque llevaban tiempo siguiéndose en redes sociales, ni Álex ni Ainhoa se atrevieron a dar el paso de conocerse hasta que una amiga les presentó.

Ese mismo día se besaron y, un mes después, estaban viviendo juntos y con muchos planes de futuro. No obstante, el pasado de Álex siempre ha sido una losa en la relación hasta el punto de que ella se muestra incapaz de confiar en él.

Álex y Ainhoa.

La actitud de ella con Álex ha puesto fin a las noches del joven con sus amigos y esto ha supuesto que este, agobiado, se replantee su futuro con ella. La experiencia en República Dominicana puede ser definitiva para su relación.

- Jose (35 años) y Nerea (27 años). Valencia/Madrid. Un año de relación

El flechazo entre Jose y Nerea se produjo hace un año. Sus comienzos fueron inmejorables, hasta que él se marchó a Ibiza por trabajo. Dos días después de su traslado, envió un mensaje a Nerea para poner fin a su relación, lo que descolocó por completo a la joven.

Sin embargo, tras el regreso de él, retomaron la relación, aunque el paso del tiempo confirmó las sospechas de Nerea, que descubrió que Jose había estado con otra chica a la que ambos conocían.

Jose y Nerea.

Las discusiones constantes y otro proyecto laboral del joven detonaron su historia de amor hasta el punto de que ella decidió dar un paso con otro chico.

Al final, para intentar reconducir la relación, Jose decidió dejar de viajar y establecerse en Madrid con Nerea. En ‘La Isla de las Tentaciones’ tratarán de comprobar si realmente están hechos el uno para el otro.

- Atamán (27 años) y Leila (28 años). Gran Canaria. 11 años de relación

Atamán y Leila se conocieron cuando eran adolescentes, por lo que llevan casi media vida juntos. Ella, al principio, no quería ningún tipo de relación seria con él hasta que le vio acercarse a otra chica.

En ese momento tuvo claro que su vida estaba junto a él. Tras una larga relación, en la que han crecido juntos, un viaje de Atamán a Ibiza lo cambió todo. Leila se dio cuenta de que no le echaba de menos y de que quizá otra persona podía despertar algo nuevo en ella.

Atamán y Leila

La relación se detuvo durante más de seis meses, tiempo en el que los dos estuvieron con otras parejas. Sin embargo, esas historias no les impidieron darse una nueva oportunidad.

En los últimos meses, las dudas han reaparecido, por lo que necesitan que esta experiencia sirva para saber si realmente están enamorados y preparados para dar un paso más en su relación.

- Christian (29 años) y Mar (24 años). Palma de Mallorca. Cuatro años de relación

Christian y Mar se conocían de vista en Palma de Mallorca. Una noche, él se besó con ella, pero también con dos amigas suyas, circunstancia que no gustó a Mar, lo que la llevó a alejarse de él varios meses.

Posteriormente, se reencontraron y decidieron empezar una relación, marcada por el pasado de Christian y una antigua infidelidad de su expareja, que ha generado en él una desconfianza que nunca parece desaparecer.

Christian y Mar

Además, después de cuatro años, la monotonía y la desgana de Christian han empujado a Mar a dudar de que merezca la pena un futuro juntos. Los dos afrontan la experiencia para comprobar si sus temores son ciertos y si están hechos el uno para el otro.

Los 16 solteros

Tras su desembarco en las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas convivirán en lujosas villas junto a un grupo de solteros y solteras, a los que se sumarán varios tentadores y tentadoras muy conocidos por los seguidores del formato:

SOLTERAS

Andrea (20 años). Opositora a Mosso d’Esquadra. Lleida.

Ainhoa (23 años). Azafata de vuelo / Au pair. Córdoba.

Fátima (27 años). Higienista dental. Almería.

Lucía (22 años). Dependienta. Málaga.

Jokebed (23 años). Dependienta. Gerona.

Shalim (23 años). Estudiante de Marketing. Gibraltar.

María (21 años) y Laura (28 años). Granjeras. Granada.

SOLTEROS