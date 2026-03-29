El pueblo español donde desconecta cada verano Jordi Évole: 1.000 habitantes, un castillo y calas con encanto

Jordi Évole y el destino al que viaja en un montaje de BLUPER Wikipedia/Atresmedia

En plena Costa Brava, donde el azul del Mediterráneo se funde con montañas escarpadas y calas salvajes, se encuentra Port de la Selva, el refugio elegido por Jordi Évole.

El presentador de Lo de Évole en laSexta encuentra en este pequeño pueblo pesquero catalán el equilibrio perfecto entre comodidad, naturaleza, deporte y calma.

Situado en la comarca del Alt Empordà, dentro del Parque Natural del Cap de Creus, Port de la Selva conserva la esencia más auténtica de la Costa Brava.

Aproximadamente el 90% de su término municipal forma parte de este espacio protegido, lo que garantiza la conservación de su flora y fauna y crea una atmósfera tranquila.

En este territorio montaña y mar se encuentran y no es casualidad que este paisaje sirviera de inspiración a Salvador Dalí para algunas de sus obras, como El gran masturbador.

El municipio mantiene la estética tradicional de los pueblos marineros, con casas blancas escalonadas, calles estrechas y empedradas, un pequeño puerto pesquero y calas rodeadas de rocas y vegetación.

El azul del mar contrasta con el blanco de la arquitectura y el verde de los viñedos del entorno, dibujando un paisaje que invita a la desconexión.

Port de la Selva Costa Brava

Aquí, Jordi Évole disfruta de una casa junto al mar pensada para el descanso, con zona ajardinada y una piscina de unos 35 metros cuadrados, situada a pocos pasos del agua. Un enclave perfecto para alejarse del ritmo mediático y sumergirse en la calma de este pueblo marinero.

El entorno ofrece además numerosas actividades al aire libre. Desde rutas de senderismo por el Parque Natural del Cap de Creus hasta deportes náuticos como vela, windsurf o submarinismo, el paisaje invita a explorar la costa.

Entre los puntos más emblemáticos destacan el monasterio de Sant Pere de Rodes, un impresionante conjunto románico con vistas al Mediterráneo; el Camí de Ronda, que conecta el pueblo con diferentes calas; los vestigios prehistóricos como el dolmen de la Taula dels Lladres; o el castillo de Verdera, una fortificación medieval situada a 670 metros de altitud en la sierra de Rodes.

Con su atmósfera tranquila, su simbiosis entre naturaleza y mar y su carácter de auténtico pueblo pesquero, Port de la Selva se ha convertido en el lugar ideal para que Jordi Évole desconecte cada verano, rodeado de paisajes salvajes y del ritmo pausado del Mediterráneo.