Ylenia Padilla reaparece tras 5 años de ausencia en televisión: "He sufrido estrés crónico, me han amenazado de muerte"

Tras más de cinco años alejada del foco televisivo, Ylenia Padilla ha regresado a la pequeña pantalla de la mano del programa ¡De viernes!

En el Scoop de esta semana, la exconcursante de realities ha protagonizado una de sus entrevistas más personales, en la que ha hablado con total franqueza sobre su retirada de los medios y ha repasado los inicios de su trayectoria televisiva.

Durante la conversación, también ha abordado cuestiones que han marcado su etapa de mayor popularidad, como los comentarios por los que la acusaron de propagar mensajes de odio contra el colectivo LGTBI+, especialmente contra los transexuales.

Unas palabras que la situaron en el ojo del huracán. Y que recuerda como una auténtica pesadilla: "Al opinar sobre esas leyes, que considero chapuzas, se me empezó a linchar. Se me llamaba fascista, nazi... Me han amenazado de muerte, me han llamado enferma mental, paranoica, drogadicta".

Ylenia Padilla, con Jorge Javier Vázquez, en la gala de 'GH Dúo', en 2019. Gtres

Su debut en 'Gandía Shore'

El año 2012 marcó un punto de inflexión en la vida de Ylenia Padilla. Fue entonces cuando la televisión se cruzó en su camino con el estreno de Gandía Shore, el reality que la dio a conocer al gran público y que transformó por completo su trayectoria personal y mediática.

Tal y como ha recordado la propia Ylenia, su llegada al programa no fue algo planificado. Todo comenzó después de contactar con Labrador a través de las redes sociales.

Según ha explicado, fue él quien la animó a presentarse al casting, una propuesta que decidió aceptar guiada por la emoción del momento.

"Fue totalmente de casualidad. Conocí a Labrador por las redes, nos gustamos y en ese momento, conectamos, Dios sabe por qué... Él estaba apuntado a una agencia y le llamaron para participar en el programa. Me lo contó y dio la casualidad de que ese casting también se hacía en Benidorm. Se lo dije y me dijo: 'Hazlo, por favor'. Me apunté y me cogieron", ha recordado.

“Al final fui por una ilusión, llámalo amor, que no era amor porque no nos conocíamos... y por eso fui. Estábamos ilusionados”, añadía.

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Su relación con Labrador

La mediática y polémica relación entre Ylenia Padilla y José Labrador marcó buena parte del desarrollo de Gandía Shore.

La televisiva ha reconocido que la convivencia dentro del formato fue especialmente difícil para ella. Según ha explicado, el comportamiento de Labrador le hizo pasar momentos muy duros.

"En el programa se portó muy mal conmigo. Me decía cosas muy desagradables. Yo tampoco fui perfecta, pero muchas veces era él quien iniciaba las discusiones", ha señalado.

También ha recordado lo complicado que fue ver algunas de las situaciones que se produjeron en el reality: "Resultaba duro comprobar cómo estaba con otras chicas y después volvía a mi cama”, ha añadido.

Por muchos años apenas tuvieron contacto: "Durante mucho tiempo no hemos tenido relación. Después de Gandía Shore nunca volvimos a tener nada íntimo”, ha explicado.

Sin embargo, la situación parece haber cambiado recientemente. La posibilidad de que ambos coincidieran en un nuevo reality habría reactivado la comunicación entre ellos.

"Hemos retomado un poco las conversaciones. Hemos hablado bastantes noches y ahora todo es diferente. Somos más maduros", ha admitido.

La televisiva también ha querido destacar un gesto de Labrador que valora positivamente: "Hubo un momento en el que me pidió perdón por cómo se comportó conmigo, y eso le honra".

Ylenia, en su entrevista con Santi Acosta en 'De viernes'. Mediaset.

Su paso por 'Gran Hermano VIP'

De su paso por GH VIP guarda un grato recuerdo: "Entré en Gran Hermano con muchísima ilusión, porque era un formato que siempre había visto. Realmente es un experimento sociológico impresionante en el que ellos saben jugar con tu psicología y llevarte al límite. Pero me quedo con lo bueno".

"Era joven, tenía mucha ilusión, me lo pasé muy bien, las risas, las amistades que hice en ese momento, sobre todo con Belén Esteban", ha subrayado.

La experiencia en 'Sálvame'

"Lo viví de una manera guay, la verdad. Por un lado, me hicieron una sección que se llamaba Las rubias no somos tontis. Hasta que un día dije: "Mira, esto ya hasta aquí", ha dicho de su paso por el magazine vespertino de Telecinco.

"Y luego estaban los Deluxe", ha reflexionado. "Lo pasaba fatal antes de ir. Y luego al final no era para tanto, pero es que lo pasaba fatal. Llegué a tener muchísima complicidad con mis compañeros. He sentido que me entendían y me apoyaban. En ese momento sí que me lo pasaba muy bien. Ya fue después cuando me empezó a pesar y solo me restaba".

Problemas de salud mental

"Ese Gran Hermano (haciendo referencia a GH VIP 3, en 2015) lo vio casi toda España. O sea, ese fue el boom máximo, todo el mundo me paraba por la calle, no podía hacer nada. Ya la prensa me empezó a perseguir. Ahí empezó el estrés crónico", ha narrado.

Fue entonces cuando empezó a sentir la presión de la popularidad: "No es fácil. La verdad que nadie te enseña a gestionar la fama. Siempre son muchas hienas dispuestas a aprovechar. Entonces, es más difícil de gestionar toda la gente que quiere sacar cosas de ti y decidir que sí, que no, con quién sí y con quién no, que la misma fama".

En su caso, padeció "ansiedad crónica" porque "es difícil gestionar tantas cosas a la vez".

Esta situación "me ha durado años... La terapia te enseña a gestionar tu mente, pero no sé por qué lo gestionaba todo yo sola. Vas tapando heridas con cosas superficiales y banalidades, y eso al final llega un momento que tiene que reventar por algún lado".

Ylenia Padilla y Belén Esteban, en el debate de 'GH VIP', en 2019. Gtres

Su amistad con Belén Esteban

"Conectamos muchísimo en el reality. Nos sentíamos como que teníamos cosas parecidas, nos apoyamos bastante. Pero la amistad fue más televisiva que otra cosa. Esa es la verdad", ha recalcado sobre su amistad con Belén Esteban.

"Nos teníamos muchísimo cariño, en plató nos hemos apoyado, pero fuera de la tele ya no. Una vez se apagó el foco y dejé la televisión, se acabó. No te quiero decir que algún día la vea y volvamos a hablar y quién sabe, pero esta es la realidad", concluía.

Sus polémicas declaraciones

La etapa más amarga de su trayectoria televisiva tuvo lugar cuando realizó una serie de comentarios despectivos sobre Elsa Ruiz, a la que calificó de "maromo". Y a la que espetó:"Naciste con [una] puta polla".

"Me acusaban de ser odiadora (...) Di unas opiniones sobre unas leyes que me parecían que tenían fallos [contra el colectivo trans]. Mi intención no era incitar al odio ni a la violencia", ha lamentado.

"Hoy en día, para expulsar del debate público a quien no opina según la narrativa oficial de ciertos temas, pues lo que hace el marketing ideológico tiene a ejércitos de indignados, que buscan la opinión a castigar".

Ylenia, en 'De viernes'. Mediaset.

Su retirada de la televisión

Ylenia Padilla ha explicado que su marcha de la pequeña pantalla "no fue una desaparición, fue protección. En mi casa no hay televisión, la reventé hace años. No podía ni verme en televisión. No lo soporto. Esa persona no soy yo. Después de estar en todas partes necesitaba no estar en ninguna. Sentía que se me humillaba, se me pisaba, se me utilizaba, queriendo sacar mi peor lado".

Llegó un momento en el que sintió que tenía que parar: "Digamos que mi bienestar personal dejó de estar en sintonía ya con esa dinámica. Que hasta el momento era constructivo para mí, cogía tablas, aprendía cosas, pero llegó un momento en el que el espectáculo pasó por encima de mi persona".

"No me sentía a gusto ni valorada ni feliz. Sientes que tienes que cumplir lo que otros quieren de ti. Pero también es culpa mía por no poner límites a tiempo", ha valorado.

"Se me intentaba reducir solo a la payasa, como si no tuviese capacidades más allá de hacer gracia. Ya no estaba feliz y la gente me lo notaba", ha reflexionado. "Era la misma dinámica tóxica que ya dejó de ser constructiva para ser solo destructiva. Entonces, como sentía que no podía crecer más, pensé que lo más honesto para el público, para los jefes y para mí misma, era echarme a un lado. Y así fue".

Su vida actual

A día de hoy, Ylenia Padilla lleva una vida mucho más sosegada, alejada de los focos: "He recuperado la vida privada, la calma… A veces necesitamos momentos para nosotros para estar en silencio y reencontrarse con quien eres realmente. He recuperado calma, silencio... y era muy necesario. He tenido un tiempo de introspección muy profunda".

"Hubo un momento en el que vi que mi mundo se derrumbaba ante mis pies, y tienes que recomponerte. Ahora estoy bien, trabajo en el negocio familiar, una inmobiliaria", ha detallado.

Actualmente, Ylenia Padilla no descarta regresar a la pequeña pantalla. No le importa "probar", pero "depende de la dinámica". Pero, antes de que eso llegue, tiene entre manos otro proyecto más importante...

"He empezado a escribir mi propio libro sobre temas neurológicos, emocionales, psicoanálisis, alquimia, hermetismo, mitologías variadas y sobre todo también la Biblia. Esa a mí me ayuda un montón. Siempre se me ha dado muy bien escribir, aunque a veces no se me note hablando por mis formas, o por el personaje. Me encantaría poder transmitir mi visión de todo esto. No sé si seré capaz, pero voy a intentarlo", ha zanjado.