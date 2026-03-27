RTVE cambia la programación: cancela totalmente 'La Revuelta' de David Broncano este martes y este jueves

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, RTVE va tomando decisiones de emisión de su los principales programas de su parrilla. Entre ellos, La Revuelta, que no descansará en Semana Santa. No al menos toda la semana.

A diferencia de El Hormiguero, que suele optar por no gastar cartuchos y ofrecer reposiciones de sus mejores programas en Antena 3, el espacio que capitanea David Broncano tendrá dos entregas inéditas la semana que viene.

Así lo desvela verTele. Se desconocen los invitados que protagonizarán estos dos programas. De este modo, la cadena pública cambia de estrategia respecto a la Semana Santa de 2025.

El año pasado, el formato de El Terrat y Encofrados Encofrasa emitió dos entregas de estreno -lunes y martes- y dos reposiciones -miércoles y jueves-. En la Semana Santa de 2026, los espectadores podrán disfrutar de La Revuelta el lunes y el miércoles.

El lunes, 30 de marzo, el show de Broncano arrancará a eso de las 21:45 y se extenderá hasta las 22:30, una hora de finalización anterior a la habitual. Y es que ese día teloneará al estreno de la decimocuarta edición de MasterChef, la primera sin Samantha Vallejo-Nágera en el jurado tras 13 años.

Eva Arguiñano y Belén Esteban, en 'La Revuelta' del pasado lunes. RTVE

El martes, 31 de marzo, no habrá programa después del partido de fútbol amistoso entre España y Egipto. A continuación, La 1 ofrecerá la final de DecoMasters, donde se juegan la victoria Isa Pantoja y Asraf Beno; Carlo Costanzia y Mar Flores y Raquel Meroño y Belén López.

El miércoles, 1 de abril, la Corporación vuelve a apostar por un nuevo programa de La Revuelta, mientras que el jueves, 2 de abril, no habrá programa al ser festivo en varias comunidades autónomas.

Qué días se emite 'La Revuelta' esta semana

Lunes, 30 de marzo: nueva entrega de La Revuelta

Martes, 31 de marzo: no habrá programa

Miércoles, 1 de abril: nueva entrega de La Revuelta

Jueves, 2 de abril: no habrá programa

En lugar de darle descanso, RTVE continúa firme en su apuesta por el espacio de access prime time, como demuestra también desde hace un par de jueves y con buenos resultados.

Tanto esta semana como la anterior, La Revuelta está ocupando el hueco que ha dejado Al margen de todo tras su cancelación, en forma de 'atracón' de Broncano en las franjas de access y de prime time.