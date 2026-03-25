Ni Chamartín ni Usera: el barrio de Madrid en el que creció Adrián Lastra, donde el precio del m2 está en 2.648 euros

Adrián Lastra nunca ha escondido sus orígenes humildes. Es más, siempre los ha llevado por bandera. Nacido en 1984, el actor se crió en Palomeras Bajas, barrio del sur de Madrid perteneciente al distrito de Puente de Vallecas.

Lastra creció en el seno de una familia trabajadora. En varias entrevistas ha explicado que sus padres y sus hermanos fueron un apoyo clave cuando decidió dedicarse al mundo artístico.

Su infancia transcurrió en las calles de Palomeras Bajas, con pocos recursos, pero rodeado de vecinos y amigos de toda la vida. Fue ese entorno el que le obligó a ‘espabilar’ pronto y aprender a salir adelante por sí mismo.

El Rayo Vallecano, el equipo del barrio, formaba parte de su día a día. De pequeño, no siempre podía entrar al estadio y se las ingeniaba para seguir los partidos desde fuera. Su relación con el club era tan intensa que incluso llegó a hacer pruebas para jugar como delantero en las categorías inferiores.

El madrileño nunca fue un alumno brillante en el colegio, pero desde muy joven se interesó por la música y la actuación. Influenciado por Operación Triunfo, se formó en canto e interpretación, compatibilizando empleos poco cualificados con clases y audiciones.

Adrián Lastra, hace unos días en 'Pasapalabra'. Atresmedia Televisión

Las oportunidades empezaron a llegar: en televisión, comenzó a curtirse con pequeñas apariciones en series como Los hombres de Paco, Yo soy Bea o Manolo y Benito Corporeision.

Su papel más conocido llegó con Velvet, donde interpretó a Pedro Infantes. De hecho, algunas escenas de la serie de Antena 3 se grabaron en su barrio, concretamente, en el Parque del Cerro del Tío Pío.

Adrián Lastra en la gala cuatro de Bailando con las Estrellas. Cedida

Más allá de la ficción, Adrián Lastra ha participado en varios concursos. Fue participante de Mira quién baila, donde quedó tercero, y años después ganó Mira quién baila: La revancha.

Además, fue segundo finalista en El Desafío, superando retos que requerían un alto nivel físico y de habilidad. También consiguió la plata en la primera edición de Bailando con las estrellas.

Un barrio económico

La vida en el barrio en el que creció Adrián Lastra es de las más animadas de la capital, al tratarse de una zona multicultural de Madrid y por su cercanía con el centro de la ciudad.

Sobresale por ser uno de los barrios más económicos: el precio medio del metro cuadrado se sitúa en 2.648 euros, frente a los 5.321 euros de media en el conjunto del municipio, de acuerdo con el último informe difundido por Idealista.