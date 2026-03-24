RTVE cambia las normas: la importante y reclamada novedad que el Benidorm Fest tendrá en su próxima edición

Apenas un mes después de que Tony Grox & LUCYCALYS conquistaran la Sirenita, RTVE ya ha convocado a los medios de comunicación este martes para dar los primeros detalles del Benidorm Fest 2027.

En primer lugar, ha anunciado que el plazo de recepción de candidaturas para el próximo certamen se abrirá el 6 de abril y se cerrará el 12 de julio. La Corporación decide adelantar este período, que el año pasado se extendió de junio a septiembre.

Como ha comentado César Vallejo, director del Benidorm Fest, la pública contará con un margen mayor para “hablar con todos los artistas” y con las “compañías grandes, pequeñas e independientes”. También para escuchar y filtrar los temas con más atención.

Muchas de las mejoras que traerá el próximo Benidorm Fest, según Vallejo, tendrán que ver con el sonido. Es más, ha dejado caer la posibilidad de que RTVE acepte propuestas que incluyan autotune. Ese por el que Luna Ki se retiró a última hora de la primera edición, ya que su Voy a morir lo contenía el efecto en altas dosis.

Pese a estar muy presente en la música contemporánea, el autotune no está permitido en Eurovisión, pero la cadena podría abrirse a ello al no ser el Benidorm Fest una preselección para el festival europeo.

Se abre ya el plazo para recibir candidaturas para la sexta edición del #BenidormFest



César Vallejo (@csrvllj) director de #BenidormFest:

"El plazo se abre a partir del 6 de abril hasta el 12 de julio"

#ElFestivalQueQuieres



⭕https://t.co/8FwNbsMH4O pic.twitter.com/Qlw6ePrDgb — Benidorm Fest (@BenidormFestTVE) March 24, 2026

Porque, en efecto, no hay “novedades” respecto a la participación de España en Eurovisión. María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación del ente, ha asegurado que “RTVE sigue en la misma posición”. La de la retirada por la presencia de Israel en Viena el próximo mes de mayo.

Con todo, la directiva ha dejado claro que “el Benidorm Fest lleva en su ADN Eurovisión” y, a la vez, “el Benidorm Fest es un festival con vida propia, que ha demostrado que puede caminar por sí mismo”.

Era el gran reto del primer Benidorm Fest no ligado a Eurovisión, tal y como analizamos en BLUPER en su momento. Por ello, se mantienen los acuerdos con Univisión y Spotify para potenciar las carreras de los concursantes.

“TVE no solo da oportunidades, sino que acompaña a estas carreras jóvenes y que no culminen en el final de un talent”, ha afirmado Sergio Calderón, director de TVE.

En esta rueda de prensa, Tony Grox & LUCYCALYS, ganadores del concurso y del premio Univisión, han sabido que grabarán un single con Tainy, productor que ha trabajado con Daddy Yankee o Camilo, entre otras estrellas internacionales.

Tony Grox & LUCYCALYS también ganaron el Premio Univisión del Benidorm Fest. RTVE

ASHA, la artista premiada con el galardón de Spotify, ha conocido las fechas en las que acudirá a Estocolmo a grabar una canción en los estudios centrales de la plataforma de streaming musical.

Por último, RTVE ha confirmado la renovación de Sergio Jaén como director artístico del Benidorm Fest, tras la subida de nivel escénico que ha tenido el festival en este 2026. Estará de nuevo acompañado de su equipo creativo, el coreógrafo Borja Rueda y el escenógrafo Ari Levelä.