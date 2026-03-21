Así fueron los últimos años de Chuck Norris: muy activo, en su rancho de Texas y cuidando de su mujer, Gena O'Kelley

Murió el mito. Murió Chuck Norris. Este viernes, 20 de marzo, trascendía la triste de la muerte de actor y experto de artes marciales por causas que no se han hecho públicas. La noticia fue confirmada por un comunicado de su propia familia.

La leyenda del cine de acción, que cumplió 86 años a principios de mes, fue hospitalizado en Hawái este jueves 19, según adelanto TMZ. Sin embargo, las primeras informaciones apuntaban que se encontraba bien.

"Con una profunda tristeza, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana", dice el texto. "Si bien preferimos mantener las circunstancias en privado, les informamos que estaba rodeado de su familia y descansaba en paz".

"Para el mundo, fue un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un esposo devoto, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia".

"Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella inborrable en muchas vidas", concluía el mensaje.

Su ingreso se produjo pocos días después de que Norris celebrara su cumpleaños el 10 de marzo con una públicación en Instagram. De hecho, en sus últimas (y sorprendentes) imágenes se le veía boxeando, lo que hablaba muy positivamente de su estado de forma.

"No envejezco. Subo de nivel. ¡Hoy cumplo 86! Nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Agradezco un año más, buena salud y la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona", escribía.

Y así fueron los últimos años de esta leyenda del cine de acción e icono para varias generaciones. Estaba plenamente activo. Tras consumar una brillante trayectoria, el actor estadounidense tomó una sorprendente decisión en 2013.

Chuck Norris decidió retirarse para cuidar de su segunda esposa, Gena O'Kelley. La exmodelo sufrió una intoxicación con gadolinio en varias resonancias magnéticas para controlar su artritis reumatoide que le había sido diagnosticada con anterioridad.

Chuck Norris, con su segunda esposa, Gena O'Kelley, con la que contrajo matrimonio en 1998. @chucknorris

El campeón de artes marciales se dedicó exclusivamente a mimar a su mujer. A lo largo de estos años, Chuck se encargó de denunciar a los responsables, así como de advertir de los riesgos de estas pruebas con este componente químico.

"Mi amor por ella es más fuerte que mi carrera, el dinero, cualquier otra cosa", dijo el actor, que no reparó en gastarse el dinero para que Gena recibiera los tratamientos pertinentes. Y es que, su patrimonio neto se cifra en torno a los 70 millones de dólares.

Su refugio en Texas

Alejado de los focos, Chuck Norris pasaba el mayor tiempo en su rancho de Texas tras vender su casa de Dallas por 1,2 millones de dólares en 2013. Llamado Lone Wolf Ranch y situado cerca de Navasota.

Desde allí dirigía el curioso negocio familiar, una embotelladora de agua llamada CForce.

Chuck Norris en su rancho de Texas junto a su producto CForce. Instagram

Sin embargo, Norris se encontraba estos días en su casa en la isla de Kauai, en Hawái, concretamente en la costa norte. Con una finca de unas 4 hectáreas, el actor la adquirió en torno a 2015 por 6 millones de euros para utilizarla como su residencia de vacaciones.

Fuente de incontables memes, películas y peleas, Chuck Norris regresó al trabajo con la película Agent Recon (2024), donde interpreta a Alastair, el comandante de una fuerza secreta de seguridad terrestre. Protagonizada por Derek Ting y Marc Singer, la cinta está disponible en Prime Video y Apple TV.

Y en 2025, también rodo nuevos anuncios, como la campaña de la cadena de gimnasios McFit lanzada el pasado mes de enero.

Pese al envidiable estado de forma que tenía Chuck Norris, en los últimos años ha atravesado algunos baches de salud.

En 2017, por ejemplo, sufrió dos ataques al corazón en apenas una hora mientras participaba en el Campeonato Mundial de Artes Marciales.

El primero le ocurrió mientras estaba en la ducha y el segundo, 45 minutos después, de camino al hospital. En aquel momento se llegó a decir que “este suceso podría haber matado a la mayoría de los hombres, pero Chuck seguía en la cima de su forma física”.