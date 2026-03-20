El bar de Madrid que inspiró a Pedro Almodóvar (76): una joya centenaria y ubicada en uno de los barrios más castizos

Pedro Almodóvar y la Taberna Ángel Sierra, escenario de dos de sus películas, en un montaje.

La Taberna Ángel Sierra es un bar fetiche para Pedro Almodóvar porque condensa varias de sus obsesiones: el Madrid castizo, la memoria histórica de los bares centenarios y el Chueca que él ha convertido en escenario emocional de muchas de sus historias.

El cineasta manchego, que se encuentra de promoción con la película Amarga Navidad, ha usado este local como localización en algunas de sus cintas más reconocidas.

Por ejemplo, en La flor de mi secreto (1995), la taberna es testigo de una conversación entre Leo Macías y Betty, personajes que interpretaron Marisa Paredes y Carme Elías, respectivamente.

La Taberna Ángel Sierra volvió a servir de escenario para Pedro Almodóvar en Madres paralelas. Aquí se grabó la secuencia en la que Arturo (Israel Elejalde) informa a Janis (Penélope Cruz) de que la fundación ha decidido abrir la fosa de su pueblo.

Y lo cierto es que, resulta lógico que alguien de la talla del ganador de dos premios Oscar —por Todo sobre mi madre a Mejor película internacional y por Hable con ella a Mejor guion original— se fije en este establecimiento centenario.

'La flor de mi secreto' (1995) grabó una escena en la Taberna Ángel Sierra.

Su decoración intacta de taberna de principios del siglo XX —azulejos de La Cartuja, maderas oscuras, cubas de roble, frescos en el techo— encaja con su gusto por los espacios con historia y carácter, casi escenarios naturales listos para el melodrama

También hay que tener en cuenta su localización priviliegiada. La Taberna Ángel Sierra se encuentra en plena Plaza de Chueca, uno de los barrios más castizos y que, además, le permite cruzar dos capas muy presentes en su filmografía: la tradición castiza y la vanguardia LGTBQ+.

Barra de la Taberna Ángel Sierra de Madrid. Instagram