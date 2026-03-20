El bar de Madrid que inspiró a Pedro Almodóvar (76): una joya centenaria y ubicada en uno de los barrios más castizos
El director manchego ha elegido hasta en dos ocasiones la Taberna de Ángel Sierra para rodar sus películas.
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La Taberna Ángel Sierra es un bar fetiche para Pedro Almodóvar porque condensa varias de sus obsesiones: el Madrid castizo, la memoria histórica de los bares centenarios y el Chueca que él ha convertido en escenario emocional de muchas de sus historias.
El cineasta manchego, que se encuentra de promoción con la película Amarga Navidad, ha usado este local como localización en algunas de sus cintas más reconocidas.
Por ejemplo, en La flor de mi secreto (1995), la taberna es testigo de una conversación entre Leo Macías y Betty, personajes que interpretaron Marisa Paredes y Carme Elías, respectivamente.
La Taberna Ángel Sierra volvió a servir de escenario para Pedro Almodóvar en Madres paralelas. Aquí se grabó la secuencia en la que Arturo (Israel Elejalde) informa a Janis (Penélope Cruz) de que la fundación ha decidido abrir la fosa de su pueblo.
Y lo cierto es que, resulta lógico que alguien de la talla del ganador de dos premios Oscar —por Todo sobre mi madre a Mejor película internacional y por Hable con ella a Mejor guion original— se fije en este establecimiento centenario.
Su decoración intacta de taberna de principios del siglo XX —azulejos de La Cartuja, maderas oscuras, cubas de roble, frescos en el techo— encaja con su gusto por los espacios con historia y carácter, casi escenarios naturales listos para el melodrama
También hay que tener en cuenta su localización priviliegiada. La Taberna Ángel Sierra se encuentra en plena Plaza de Chueca, uno de los barrios más castizos y que, además, le permite cruzar dos capas muy presentes en su filmografía: la tradición castiza y la vanguardia LGTBQ+.
La Taberna Ángel Sierra se abrió como bodega en 1908 y adoptó el nombre de Ángel Sierra cuando este la compró y la reformó en 1917. Desde entonces ha pasado por la familia y en la actualidad la gestiona Felipe Gallego como responsable del histórico negocio.
El bar fetiche de Almodóvar es conocido por su vermut de grifo, considerado uno de los más emblemático de Madrid, acompañado de aceitunas, gildas y otras banderillas.
También destacan sus convervas, como anchoas, mejillones y boquerones, además de embutidos, canapés, empanadas o tapas tradicionales como la ensaladilla y la tortilla.
Como se decía líneas más arriba, Almodóvar estrena este 20 de marzo Amarga Navidad, que supone su vuelta a los cines tras La habitación de al lado.
Protagonizada por Bárbara Lennie y un reparto coral donde destacan Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Luengo y Milena Smit, la historia sigue a Elsa, una directora de publicidad que afronta el duelo por la muerte de su madre durante las fiestas navideñas.