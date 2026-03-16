Dónde ver todas las películas ganadoras de los Oscar 2026 en streaming: de 'Una batalla tras otra' a 'Los pecadores'

Leonardo DiCaprio en 'Una batalla tras otra', a la izquierda, y Michel B. Jordan en 'Los Pecadores', a la derecha.

Una batalla tras otra ha sido la gran triunfadora de los Premios Oscar 2026 en su edición número 98. Ya lo fue también en los Globos de Oro.

El thriller político firmado por Paul Thomas Anderson ha conquistado el Dolby Theatre tras ganar hasta un total de seis estatuillas, entre ellas la de Mejor Película y Mejor Dirección. También se llevó el de Mejor Actor de Reparto con Sean Penn, ausente por viajar a Ucrania.

Los pecadores, por su parte, se quedaron con 'solo' 4 estatuillas. La cinta de vampiros dirigida por Ryan Coogler pasó a la historia por ser la más nominada en los Oscar, con un total de 16 nominaciones, superando los 14 de Eva al desnudo, Titanic y La La Land.

Michael B. Jordan levantó el Oscar a Mejor Actor, superando a Timothée Chalamet (Marty Supreme), cuya polémica con el ballet le ha terminado pasando factura.

Jessie Buckley fue justa ganadora tras dar vida a la esposa de William Shakespeare con su brillante interpretación en Hamnet.

Jessie Buckley en un momento de 'Hamnet'.

Con la miel en los labios se fue Sirat de Óliver Laxe. La película que representaba a España en los Oscar 2026 se fue sin levantar ningún galardón de los dos a los que aspiraba.

La noruega Valor sentimental ganó en mejor película internacional, mientras que F1, la película dejó a la española sin la estatuilla a mejor sonido.

A continuación, EL ESPAÑOL hace un repaso para hacer un buen maratón con las películas laureadas de la noche más importante del séptimo arte.

'Una batalla tras otra'

Dónde ver: HBO Max. Alquiler en Movistar Plus+. Filmin y Google Play.

Ganadora en: Mejor película, Mejor Dirección (Paula Thomas Anderson), Mejor Actor de Reparto (Sean Penn), Mejor Casting, Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje

De qué va: Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar...

'Los pecadores'

Dónde ver: HBO MAX y Movistar Plus+

Ganadora en: Mejor Actor (Michael B. Jordan), Mejor Guion Original, Mejor Fotografía, Mejor Música

De qué va: Dos hermanos gemelos (Jordan) regresan a su pueblo natal para empezar de nuevo montando un club de blues, solo para descubrir que un mal aún mayor les espera para darles la bienvenida.

'Hamnet'

Dónde ver: Alquiler en Prime Video, Apple TV, Filmin, Rakuten y YouTube

Ganadora en: Mejor Actriz (Jessie Buckley)

De qué va: Narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la tragedia familiar que irrumpe en su vida.

'Weapons'

Dónde ver: HBO Max y alquiler en Prime Video, Apple TV y Rakuten

Ganadora en: Mejor Actriz de Reparto (Amy Madigan)

De qué va: Cuando, en una misma noche y a la misma hora, todos los estudiantes de una clase salvo uno se desvanecen sin explicación, la pequeña ciudad en la que viven queda conmocionada y empieza a preguntarse qué o quién se esconde tras aquella desaparición colectiva.

'Valor sentimental' (Noruega)

Dónde ver: Llegará a Filmin y Movistar Plus+ el 27 de marzo

Ganadora en: Mejor Película Internacional

De qué va: Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su padre ausente, Gustav, un prestigioso director de cine. El intento de rodar una película sobre la propia familia reabre viejas heridas y obliga a todos a enfrentarse a culpas, rencores y deseos nunca resueltos.

'Mr. Nobody contra Putin'

Dónde ver: Movistar Plus+ y Filmin

Ganadora en: Mejor Película Documental

De qué va: Sigue a Pavel Talankin, un profesor ruso que empieza a grabar en secreto cómo su escuela de provincia se convierte, con la invasión de Ucrania, en un espacio de propaganda y reclutamiento para la guerra. Muestra la transformación de las aulas en herramientas de adoctrinamiento patriótico y los dilemas morales de los docentes que intentan resistir o adaptarse a ese sistema

'Las guerreras k-pop'

Dónde ver: Netflix

Ganadora en: Mejor Película de Animación, Mejor Canción Original con Golden

De qué va: Rumi, Mira y Zoey son integrantes del grupo HUNTR/X. Compaginan su vida como estrellas del K-pop con una misión secreta como cazadoras de demonios que deben proteger a sus fans y al mundo de una amenaza sobrenatural ligada a la industria musical.

'Frankenstein'

Dónde ver: Netflix

Ganadora en: Mejor Diseño de Producción, Mejor Vestuario, Mejor Maquillaje y Peluquería

De qué va: El Frankenstein de Guillermo del Toro reimagina la novela de Shelley en una Europa devastada por la guerra, donde el doctor Pretorius desafía a la muerte creando a una criatura consciente y atormentada.

'F1: La película'

Dónde ver: Apple TV

Ganadora en: Mejor Sonido

De qué va: Un veterano piloto de Fórmula 1, Sonny Hayes (Brad Pitt), regresa a la parrilla para ayudar a la modesta escudería APXGP a sobrevivir en el campeonato. Bajo presión y junto al joven talento Joshua Pearce, deberá enfrentarse a su pasado, al peligro en pista y a las tensiones dentro del equipo.

'Avatar: Fuego y ceniza'

Dónde ver: Ahora mismo, solo está disponible en cines. Llegará a Disney+ entre marzo y junio, si bien aún no hay fecha oficial.

Ganadora en: Mejores Efectos Visuales

De qué va: Tras la muerte de Neteyam, la familia Sully intenta rehacer su vida en Pandora cuando irrumpe el Pueblo de las Cenizas, un clan Na’vi volcánico y violento liderado por Varang. Su agresividad desata una guerra interna que obliga a Jake y Neytiri a elegir entre proteger a los suyos o salvar el planeta