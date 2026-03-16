Itziar Miranda: "Hay que enviar recursos a la España vaciada, dotando a la gente de vivienda para que vivan en los pueblos"

La visita de Itziar Miranda (48 años) al Festival de Málaga ha estado marcada por la presentación de la segunda temporada de Entre Tierras, la ficción que llegará este domingo, 15 de marzo, a Atresplayer.

La serie, ambientada en el mundo rural, vuelve a poner el foco en las historias que nacen lejos de las grandes ciudades, un tema que la actriz conoce muy bien por experiencia propia.

Durante la alfombra roja del certamen malagueño, Miranda atendió a EL ESPAÑOL y quiso reivindicar la importancia de los pueblos y el papel que han jugado históricamente en la construcción de la identidad colectiva. Su vínculo con ese entorno no es solo profesional, sino también personal.

"Me he criado en un pueblo, soy de un pueblo de Huesca. Los pueblos son muy importantes, nos dan un contacto con la naturaleza, con lo que somos, con la calma, la pausa. Todo va más despacio", explica la actriz, recordando la forma de vida que marcó su infancia.

Itziar Miranda en el Festival de Málaga 2026. Gtres

Para Miranda, ese ritmo pausado contrasta con la aceleración constante que caracteriza a la sociedad actual.

"Ahora va todo muy acelerado, tenemos trabajos infinitos. Si tú quieres, puedes no terminar nunca de trabajar, porque siempre hay algo que hacer o un contenido que crear o algo que generar", añade, señalando cómo el mundo digital y la hiperconectividad han cambiado la relación con el tiempo y el trabajo.

En ese contexto, la actriz considera fundamental abrir el debate sobre el futuro del mundo rural y el fenómeno de la llamada España vaciada. Un proceso que, según explica, guarda ciertos paralelismos con otros momentos históricos de transformación social.

"Es importante hablar de la España vaciada. Estamos viviendo ahora una revolución con el tema de la IA y se parece a lo que vivieron los pueblos en su día con la revolución industrial. Llegaron las máquinas, no se necesitan las manos y los jornaleros necesitaban de sus manos y pensaron que se quedaban sin trabajo", reflexiona.

Itziar Miranda en el Festival de Málaga 2026. Gtres

La intérprete considera que el reto actual pasa por ofrecer oportunidades reales a quienes quieran desarrollar su vida en entornos rurales.

Para ello, cree imprescindible apostar por políticas que faciliten el acceso a vivienda y promuevan la creación de proyectos económicos en estos territorios.

"Hay que dotar de recursos a la España vaciada, a la España rural, ayudando realmente con vivienda, que ahora es un problema nacional, dotándole a la gente de vivienda y haciendo que la gente se vaya a los pueblos y así creando empresas, fábricas y más proyectos", defiende.

Sus palabras llegan en un momento en el que cada vez más producciones audiovisuales vuelven la mirada hacia el entorno rural, mostrando historias que durante mucho tiempo permanecieron en segundo plano.

Con Entre Tierras, Itziar Miranda no solo protagoniza una ficción ambientada en ese universo, sino que también aprovecha su voz pública para recordar que los pueblos siguen siendo una parte esencial del presente y del futuro del país.