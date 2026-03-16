Cambios en la programación de Cuatro: así es el nuevo programa de Ana Milán que cuenta con el sello de Risto Mejide

Cambios inminentes en el prime time de Cuatro. El segundo canal de Mediaset España se prepara para el estreno de uno de sus programas más esperados: Ex. La vida después.

Se trata del nuevo formato capitaneado por Ana Milán que tiene la misma esencia que Viajando con Chester. De hecho, este espacio de entrevistas está producido por la productora de Risto Mejide, Vodevil Entertainment.

Cuando se oficializó el programa, allá por junio del año pasado, la cadena aseguró que suponía "una continuidad de una de las marcas más emblemáticas del canal".

En esta especie de spin off de Viajando con Chester, la popular actriz hablará con personas que han visto cómo se apagaban los focos a su alrededor dando paso a una nueva etapa en sus vidas.

La cadena explicó que el prefijo 'ex' no solo se aplicará a la profesión o el rol que tuvieron en el pasado sus invitados, sino que también se ligará a los espacios y localizaciones en los que tengan lugar las entrevistas que continuarán teniendo un peso simbólico fundamental.

Ana Milán llega a @cuatro con 'Ex. La vida después' pic.twitter.com/A74txgZgGq — Mediaset España (@mediasetcom) March 3, 2026

Ex. La vida después se estrenará este miércoles, 18 de marzo, a las 23:00 horas, tras la entrega diaria de Horizonte. En su primera entrega, Ana Milán contará con una invitada de primerísimo nivel como es Rosalía.

"Dios me ha bendecido mucho, me ha dado muchas bendiciones. Qué menos que hacer un disco para dar gracias", dice la cantante, que triunfa con LUX, en un adelanto mostrado por Cuatro.

Como avanza la promo, otros de los famosos que se sentarán junto a Ana Milán serán Juanjo Ballesta, Toñi Moreno, Juan y Medio, Tamara Falcó, Andy (Andy y Lucas) o Montoya.

Ex. La vida después viene a ocupar el hueco de Los Gipsy Kings, que terminó temporada el miércoles pasado con un discreto 4,4% de share. Además, para arropar su estreno, Cuatro ha programado reposiciones de Viajando con Chester justo después, en el late night.

'El Objetivo' se mantiene

El lanzamiento de este nuevo programa refuerza el prime time de Cuatro, lleno de rostros conocidos por el público. Ahora mismo, los lunes tiene en emisión Fuera de cobertura con Alejandra Andrade; los martes son para Código 10 con Nacho Abad y David Alemán, y los jueves es turno de Horizonte con su versión extendida hasta la madrugada.

Hay que recordar que Cuatro lleva tres meses consecutivos ganando a laSexta, si bien, en lo que llevamos de marzo, es la cadena de Atresmedia quien lleva la delantera dos décimas por encima: 6,6% frente al 6,4%.

Ana Pastor en 'El Objetivo'.

laSexta, por su parte, competirá contra el estreno del programa de Ana Milán con una nueva entrega de El Objetivo de Ana Pastor. El segundo canal de Atresmedia sigue confiando en el formato de Newtral por tercera semana a colación de la guerra en Irán.

Lo cierto es que, gracias a la intensa actualidad informativa, el programa está sacando músculo, y la semana pasada anotó un buen 7,6% mientras que el dato de la anterior fue aun mejor con un 8,6%, su mejor dato de los ocho especiales emitidos en este 2026.