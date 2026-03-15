Gonzalo Miró, presentador, 45 años: "En mi desayuno ideal siempre hay una buena fuente de proteínas y de calidad"

Gonzalo Miró es un reconocido presentador, analista deportivo y colaborador. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una figura habitual en tertulias deportivas, participando en programas de radio como Tiempo de Juego y en espacios televisivos como Radioestadio Noche.

Su relación con el deporte ha estado siempre muy presente en su trayectoria profesional, especialmente en el ámbito del fútbol. El televisivo se declara fan incondicional del Atlético de Madrid.

Sin embargo, su afición no se limita únicamente al análisis desde los medios. En su cuenta de Instagram también muestra su faceta más activa, compartiendo momentos en los que practica distintas disciplinas deportivas, una actividad que forma parte habitual de su rutina.

En los últimos años, además, ha ampliado su perfil profesional hacia el ámbito empresarial. En 2024 se incorporó como directivo a Banijay Sports, donde participa en el desarrollo de contenidos relacionados con el mundo del deporte.

En el plano personal, Gonzalo Miró es hijo de la aclamada directora de cine Pilar Miró, una figura clave de la cultura española que lo crio en solitario y nunca reveló públicamente la identidad de su padre.

Gonzalo Miró, de pequeño, junto a su madre, la reconocida directora de cine Pilar Miró. E. E.

A pesar de ello, el presentador siempre ha explicado que tuvo una infancia feliz y llena de cariño. "Siempre me he sentido querido, no he tenido carencias en ese sentido".

"Cuando vivía ella, a pesar de ser una familia de dos y de ser una madre trabajadora, nunca he tenido la sensación de que me faltase nada. Nunca he echado en falta una figura paterna", confesó en una entrevista para este medio.

Actualmente, Miró también está al frente del programa Directo al grano, que copresenta junto a Marta Flich. En este espacio ha compartido en varias ocasiones detalles sobre su estilo de vida y sus hábitos diarios.

En lo que respecta a la alimentación, el madrileño ha reconocido que nunca ha seguido una dieta estricta para perder peso.

Tal y como explicó en el programa Espejo Público, su filosofía no se basa en contar calorías ni en pasar hambre, sino en mantener una alimentación equilibrada y con criterio, compensando cuando algún día se comete un exceso.

Dentro de esa rutina, el desayuno ocupa un lugar importante. Según ha explicado, siempre intenta que incluya una buena fuente de proteínas.

"Para desayunar, mi consejo es que siempre haya una buena fuente de proteínas", ha señalado, insistiendo en la importancia de combinar productos de calidad con hidratos de carbono y grasas saludables.

Su primera comida del día incluye revuelto de huevo con jamón cocido extra bajo en sal, yogur y fruta (suele citar aguacate o kiwi). Esa combinación le aporta proteína saciante, grasas saludables y fibra, y encaja con un estilo de vida activo.

El deporte también es una pieza clave en su día a día. A pesar de haber sufrido algunas lesiones —como una reciente rotura del tendón de Aquiles que le obligó a llevar una bota ortopédica—, continúa practicando actividades físicas exigentes.

De hecho, él mismo explicó con humor en Directo al grano que la lesión se produjo jugando al fútbol: "Es lo que tiene practicar deportes de riesgo", comentó en tono irónico.

Incluso bromeó sobre la experiencia: "Si nadie se ha roto nunca el tendón de Aquiles, lo recomiendo. Es una experiencia espectacular".

Para facilitar su rutina deportiva, su vivienda cuenta con piscina privada, lo que le permite entrenar con regularidad sin necesidad de desplazarse. Además, cerca de su casa cuenta con numerosos espacios verdes que facilitan que Miró salga a correr.

Cuando llega el momento de desconectar, sin embargo, Miró prefiere la tranquilidad: ha confesado en varias ocasiones que su destino ideal de vacaciones es aquel en el que puede estar solo y alejado del foco mediático. Un equilibrio entre actividad física y calma que define su estilo de vida.