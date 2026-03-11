Es oficial: Mediaset emitirá en abierto las carreras españolas de Fórmula 1 y MotoGP en 2026 tras un acuerdo con DAZN

Fernando Alonso durante el GP de Australia el pasado fin de semana. EFE

Apuesta total de Mediaset España por el motor. El grupo de Fuencarral emitirá en los próximos meses algunas carreras de Fórmula 1 y MotoGP, tras cerrar un acuerdo con DAZN y con MotoGP Spots Entertainment Group.

En concreto, la compañía ofrecerá de forma gratuita las dos pruebas españolas del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, tres carreras del Mundial de MotoGP.

Así lo ha anunciado por sorpresa este miércoles, 11 de marzo. Las cinco citas servirán para dar un chute adicional de audiencia a Telecinco en el fin de semana, que es donde peores datos suele tener la cadena en los últimos tiempos.

Además, Mediaset vuelve a reforzar su presencia en el ámbito deportivo al hacerse con los derechos de estas pruebas que, tradicionalmente, han generado mucha expectación.

Así pues, los fans de la Fórmula 1 podrán disfrutar íntegramente en abierto del Gran Premio de Madrid (11-13 de septiembre).

La cita debutará en el calendario mundial y supondrá un acontecimiento histórico para el automovilismo español, con la llegada de la competición a la capital por primera vez en más de cuatro décadas.

También ofrecerá el Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya (12-14 de junio), cuya retransmisión en abierto por parte de la compañía alcanzará su sexto año consecutivo.

MotoGP

En el ámbito del motociclismo, el acuerdo permitirá a Mediaset España ofrecer en abierto tres citas emblemáticas de MotoGP.

Estas son el Gran Premio de España en Jerez (24-26 de abril), el Gran Premio de Catalunya (15-17 de mayo) y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana (20-22 de noviembre), pruebas que cada temporada concentran a miles de aficionados y que forman parte de la tradición deportiva de este deporte en nuestro país.

Hay que recordar que Telecinco empezó a emitir en exclusiva el Mundial de Fórmula 1 en 2004, y lo hizo de forma continuada hasta 2008, años en los que Fernando Alonso luchaba por los campeonatos.

En 2009, laSexta se hizo con los derechos hasta 2012, que fue cuando Antena 3 empezó a ofrecer las carreras.

A partir de 2014, la Fórmula 1 pasó a ser un deporte de pago, dejando solo en abierto las carreras en España. De 2014 a 2020 los derechos eran de Movistar Plus+, mientras que a partir de 2021 pasaron a ser de DAZN.