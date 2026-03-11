Cambios en la programación de La 2: TVE cancela este miércoles la emisión de 'Sukha' y recorta la duración de 'Malas lenguas'

La programación habitual de La 2 vuelve a sufrir cambios este miércoles, 11 de marzo, cambios por culpa del fútbol. En concreto, la segunda cadena de RTVE modificará su parrilla a propósito del partido de fútbol femenino que enfrentará al Atlético de Madrid y al Costa Adeje Tenerife.

La Corporación ha decidido emitir en La 2 y no en Teledeporte el choque correspondiente a la ida de semifinales de la Copa de la Reina. Sí ofrecerá el Levante Badalona - Barça en Teledeporte este jueves (21:00).

De esta forma, los responsables de la programación de la televisión pública se han visto obligados a reajustar la parrilla prevista en la franja vespertina.

Malas lenguas, el programa de actualidad e información política de Jesús Cintora, recortará su duración en 40 minutos en el tramo que va en La 2. En lugar de extenderse de 17:45 a 19:35, como es habitual, este miércoles lo hará hasta las 18:55.

Los cambios, no obstante, no afectan a su bloque en La 1, y Malas lenguas se emitirá de 19:35 a 20:30, ejerciendo de puente entre La Promesa y Aquí la tierra.

Más damnificado por el partido de la Copa de la Reina quedará Sukha, el magacín cultural estrenado hace unas semanas en La 2 y que presentan Pablo G. Batista, Susana Castañón y Jero Fernández.

La cadena ha cancelado directamente su emisión este miércoles, por lo que mañana, jueves, 12 de marzo, está previsto que vuelva a La 2 con una nueva entrega en su horario, de 19.35 a 20:30.

Por otra parte, también queda fuera de la programación Limpia y ordena, un factual en el que tres expertos ayudan en un solo día a propietarios con casas caóticas y desordenadas a recuperar sus espacios mediante trucos de limpieza, organización y reformas de bajo coste.

El programa hace de telonero de Cifras y letras, que sí se mantiene en la parrilla. En el lugar de Limpia y ordena, La 2 ofrecerá una reposición de ¡Cómo nos reímos! que lleva por título Goles son humores.

La programación de La 2 en la tarde de este miércoles queda así: