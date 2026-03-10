Carlos Bardem, 62 años, sobre su infancia: "Me crié entre camerinos. Mi madre trabajaba mucho y ganaba muy poco"

Carlos Bardem durante la rueda de prensa de la serie 'La Agencia'. Mediaset

Carlos Bardem nació en Madrid y creció en el seno de una de las familias más conocidas del mundo artístico español. Hijo de la actriz Pilar Bardem y hermano del también actor Javier Bardem, su infancia estuvo marcada por los escenarios, los rodajes y los camerinos.

Pese a esto, lejos del brillo que suele asociarse al mundo del espectáculo, en su casa predominaban los esfuerzos para salir adelante.

Tras la separación de sus padres, fue Pilar Bardem quien se encargó de sacar adelante a sus hijos. El dinero no abundaba, pero sí el cariño y una educación basada en la curiosidad, la creatividad y una visión del mundo más abierta de lo habitual en la España de los años sesenta y setenta.

El propio actor ha recordado en alguna ocasión aquella etapa con honestidad: su madre trabajaba sin descanso y durante mucho tiempo el reconocimiento profesional tardó en llegar.

"Recuerdo a mi madre durmiendo lo mínimo, trabajando mucho y ganando muy poco. Me crié viendo la parte menos glamurosa de esta profesión”, explicó en una entrevista en la revista Fotogramas.

A pesar de las dificultades económicas, el ambiente familiar estaba lleno de imaginación. Los hermanos pasaban horas inventando historias, jugando a indios y vaqueros o recorriendo los pasillos de casa creando aventuras.

Carlos, como hermano mayor, reconoce con humor que era bastante mandón y que a menudo imponía las reglas del juego.

La vida cotidiana también transcurría muchas veces entre rodajes y teatros. Como su madre no siempre tenía con quién dejar a los niños, Carlos y sus hermanos crecieron observando de cerca el trabajo de actores y actrices de primer nivel. Aquella experiencia temprana, casi como una escuela informal de interpretación, acabaría influyendo en su futuro.

Su educación transcurrió en colegios públicos, donde experimentó la disciplina rígida propia de la época. Carlos ha recordado que el sistema educativo estaba basado en la memorización y en la separación entre niños y niñas, y que los castigos físicos formaban parte de la normalidad en muchos centros.

Nací en el 63. Los primeros años de la EGB cantábamos el Cara al sol todas las mañanas, ante un crucifijo flanqueado por las fotos de Franco y José Antonio. Era un colegio público, lo dirigía una tipa de la Sección Femenina. Era Madrid.

2021, himnos en colegios. En fin. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) May 27, 2021

Pese a todo, aquellos años estuvieron llenos de juegos y energía. Entre historias inventadas y partidos improvisados —a menudo terminaban placándose como si jugaran al rugby—, la infancia de Carlos Bardem transcurrió entre la austeridad económica y una enorme riqueza imaginativa que, con el tiempo, también alimentaría su vocación artística.