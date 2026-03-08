Jordi Cruz, chef: "Para hacer un arroz perfecto no lo destapes, se hace en 15 minutos con 600 ml de agua y 5 g de sal"

Jordi Cruz, chef Michelin: "Para hacer un arroz perfecto, no lo destapes, se hace en 15 minutos con 600 ml de agua y 5 g de sal" iStock/ Jordi Cruz

Total: 15 min

Comensales: 4-5 personas

Hacer un arroz es de las cosas más sencillas y rápidas si quieres cocinar algo en poco tiempo, pero hacerlo perfecto tiene su truco. No es solo echar el arroz con agua en un cazo hasta que cueza, sino que requiere de algo más.

Para hacer el arroz como si fueras un auténtico chef, pero en casa, deberás seguir la receta de Jordi Cruz basada en "precisión, orden y nada más".

Aunque tendrás que tener en cuenta qué arroz vas a cocinar porque elegir el correcto transformará tu plato de manera definitva. Cuando vayas al supermercado debes saber qué plato vas a cocinar y fijarte en la variedad exacta que necesitas.

En este artículo, de la mano del chef Jordi Cruz, te enseñaremos a elaborar un arroz redondo dirigido a guarniciones, salteados o como base de cualquier plato.

Ingredientes Ingredientes para un arroz redondo 500 gramos de arroz redondo

600ml de agua

5g de sal Paso 1 En un bol ponemos el arroz y llenamos el recipiente de agua Paso 2 Lavamos el arroz de dos a tres veces hasta que nos quede el agua lo más limpia posible Paso 3 Lo colamos en una cazuela y añadimos 600 ml de agua y 5 g de sal Paso 4 Reparte la sal, tapa y cocina 4 minutos a fuego fuerte Paso 5 Transcurridos los 4 minutos, baja el fuego al mínimo y mantén la cocción 10 minutos Paso 6 Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos más sin destapar Paso 7 Solo al final retira la tapa

Con estos pasos obtendrás un grano suelto, limpio y en su punto exacto, listo para guarniciones, salteados o como base de cualquier plato.

Gran variedad

Arroz blanco

No todos los arroces se comportan igual en la cocina. No es lo mismo un bomba que un jazmín, ni un arborio que un basmati.

Cada variedad tiene su propia lógica: absorbe distinta cantidad de caldo, libera más o menos almidón, resiste mejor la cocción o se pasa en cuestión de segundos. Y todo eso cambia por completo la textura, el sabor y el resultado final.

Si buscas un arroz suelto y aromático, uno meloso que abrace el caldo o un grano firme capaz de aguantar un buen sofrito sin romperse, necesitas entender qué hace especial a cada tipo. Porque el arroz no es un simple acompañante: es la estructura que sostiene el plato entero.

"Cuando eliges bien, el arroz te lo pone fácil. Cuando no… el plato se desmorona", afirma Cruz en sus redes sociales.

Guía rápida para no fallar

Guarniciones y platos sueltos → variedades índica como basmati, largo, bahía o senia. Granos más alargados, menos pegajosos y con buena separación tras la cocción.

Paellas y arroces secos → bomba o albufera. Absorben mucho sabor sin abrirse y mantienen la textura incluso con cocciones exigentes.

Paella valenciana deshuesada.

Caldosos y risottos → arborio, carnaroli o vialone nano. Liberan almidón de forma progresiva, aportando esa cremosidad natural sin necesidad de añadir nata.

Sushi → variedades japónicas, ya sean cultivadas en España o de origen japonés. Grano corto, alto contenido en almidón y la pegajosidad justa para moldearlo sin que se deshaga.