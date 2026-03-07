Dani García, chef, 50 años: "Los flamenquines sin gluten no se hacen con harina de trigo, aunque le añadimos 1 aguacate"

0 votos

Total: 1 h

Comensales: 3-4

El chef Dani García ha vuelto a demostrar que la tradición puede reinventarse sin perder su esencia.

En su programa Hacer de comer, disponible en RTVE Play, el cocinero marbellí ha compartido una receta pensada para que nadie se quede fuera de la mesa: flamenquines sin gluten elaborados con harina de garbanzo y acompañados de una sorprendente mayonesa de albahaca.

Pero antes de entrar en materia conviene aclarar qué son los flamenquines. Este plato, típico de Córdoba, consiste tradicionalmente en filetes de lomo de cerdo enrollados con jamón serrano en su interior, empanados y fritos hasta quedar dorados y crujientes por fuera, y jugosos por dentro.

Una receta sencilla, rotunda y muy ligada a la cocina andaluza que suele servirse en bares y reuniones familiares.

La propuesta de Dani García parte de esa base popular, pero introduce cambios pensados tanto para actualizar el sabor como para adaptarlo a las personas celíacas.

En lugar del empanado clásico con harina de trigo, utiliza harina de garbanzo y pan rallado sin gluten, logrando así un rebozado apto para todos sin renunciar a la textura crujiente que define este plato.

El chef Dani García en un acto público. Gtres

Los ingredientes son accesibles y fáciles de encontrar: cuatro filetes de pechuga de pollo, cuatro lonchas de queso, un aguacate, dos huevos, harina de garbanzo y pan rallado sin gluten.

El aguacate se convierte aquí en el guiño personal del chef, aportando cremosidad y un matiz suave que equilibra la intensidad del queso fundido en el interior del rollo.

El resultado es un flamenquín más ligero pero igual de sabroso, pensado para compartir en casa y perfecto para quienes deben evitar el gluten en su dieta. Sin embargo, la receta no termina ahí.

Para elevar el conjunto, el cocinero prepara una mayonesa de albahaca casera que aporta frescor y un punto aromático irresistible. Se elabora con un vasito de aceite de girasol, un huevo, cinco hojas de albahaca y una pizca de sal, todo emulsionado hasta conseguir una salsa cremosa y verde vibrante.

El toque final lo pone el queso parmesano rallado espolvoreado por encima.

Con esta versión, Dani García demuestra que la cocina tradicional puede evolucionar sin perder identidad. Una receta inclusiva, con sabor andaluz y vocación familiar que convierte un clásico cordobés en una opción apta para todos los públicos.