El refugio secreto de Miguel Ángel Muñoz en Cataluña: playa y montaña entre deporte, sol y calas turquesas

Miguel Ángel Muñoz es uno de los actores más reconocidos de nuestro país. Con más de dos décadas de trayectoria en cine y televisión, alcanzó fama internacional gracias a su papel de Rober en Un paso adelante y ha participado en ficciones como Al salir de clase, Sin identidad y UPA Next.

En 2016 se convirtió en el primer ganador de MasterChef Celebrity y ahora regresará a la televisión con un nuevo reto en el programa El Desafío, donde tendrá que enfrentarse a pruebas extremas.

Más allá del trabajo, el actor tiene claro cuál es su refugio. Prefiere el verano al invierno y no lo esconde.

Miguel Ángel Muñoz, en una imagen de sus redes sociales.

"Me encanta el sol, me da vida y alegría, me aporta energía y felicidad, y me encantan la playa, el mar, viajar…", declaró en una entrevista en La Vanguardia. El sol y el mar forman parte de su equilibrio personal.

Desde hace más de veinte años visita regularmente Eivissa y Formentera. Y desde hace siete repite escapada a la Costa Brava. "Tengo unos amigos que veranean allí y, si me lo puedo permitir por agenda y por economía, intento ir aunque sea tres días", ha explicado.

Su preferencia es clara: playa, y si está rodeada de montañas, mejor. Una descripción que encaja con la Costa Brava, la franja litoral de 214 kilómetros que va desde Blanes hasta Portbou, en la frontera con Francia.

Enclaves en la Costa Brava

Allí, el Mediterráneo se funde con acantilados y bosques, y se encuentran enclaves como Cap de Creus, donde el paisaje montañoso abraza el mar, o pueblos marineros como Port de la Selva, que combinan montaña y playas.

También Cadaqués forma parte de ese imaginario costero, una localidad de imagen de postal vinculada históricamente a Salvador Dalí, que encontró allí su hogar y su principal fuente de inspiración durante más de cincuenta años.

Casa Museo de Dalí en Cadaqués. https://guias-viajar.com/

Cuando prepara la maleta, hay algo que no falta: unas zapatillas para hacer deporte. "Ir a un lugar donde puedo hacer todos los días deporte y también tomar el sol unas cuantas horitas, sin hacer nada, es un superplan”, ha afirmado.

En ese sentido, los Caminos de Ronda —antiguos senderos que bordean la costa y conectan playas y pueblos— encajan con esa idea de combinar naturaleza y actividad física. Tramos como el de S'Agaró a Sant Feliu de Guíxols permiten recorrer el litoral a pie con vistas al Mediterráneo.

Cadaqués, Costa Brava. iStock

En sus estancias tampoco faltan pequeños placeres gastronómicos. Ha destacado el alioli como uno de sus platos favoritos. Aunque reconoce que no le sienta especialmente bien al estómago, lo prefiere picante.

Entre escapadas a calas de aguas turquesas, paseos junto al mar y deporte al aire libre, Miguel Ángel Muñoz ha encontrado en estos destinos mediterráneos su manera de descansar y desconectar del ritmo intenso de los rodajes y los platós.