Audiencias: los Premios Goya 2026 arrasan en La 1 con su mejor cuota de los últimos 6 años (26%)

Los Premios Goya 2026 no solo trajeron alegrías para los flamantes galardonados, también para RTVE. Este sábado, 28 de febrero, La 1 no tuvo rival en audiencias con la retransmisión de la gran noche del cine español, que marcó un 26% de cuota de pantalla y 2.396.000 espectadores.

Supone una crecida de 1,6 puntos respecto a la gala de 2025, que se saldó con un 24,4% de share y 2.340.000 seguidores. Es la emisión más vista desde 2020, cuando obtuvo un 26,1% y 3.648.000 televidentes de media.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.