Elettra Lamborghini: "Sanremo es algo único para cualquier cantante. Participó hasta Ana Mena, imagínate"

Elettra Lamborghini vuelve a situarse en el centro del foco mediático con su participación en el mítico Festival de Sanremo, el certamen musical más importante de Italia y que sirve de preselección para Eurovisión.

La cantante, conocida por su personalidad arrolladora y su universo urbano, se suma este año a una edición especialmente comentada en la que busca mostrar una versión más madura y centrada en lo estrictamente musical.

Lamborghini se ha subido al escenario este martes, 24 de febrero, para interpretar su nuevo tema Voilá, con el que pretende acercarse aún más al público italiano y llevar su carrera a otro nivel.

BLUPER ha podido hablar con ella antes de la celebración del certamen, donde ha compartido sus sensaciones previas a enfrentarse al gran público.

Pero no será la única vez que los italianos disfruten de la artista. También se la podrá ver el próximo viernes, 27 de febrero, cuando vuelva al escenario del Teatro Ariston para participar en la tradicional noche de las versiones, la esperada serata de covers.

Una gala en la que los concursantes interpretan canciones icónicas ajenas a su repertorio y que suele convertirse en uno de los momentos más virales y celebrados del festival.

Para la ocasión, Lamborghini ha apostado por un golpe de efecto con sabor español: actuará junto a Las Ketchup con una nueva versión de Aserejé, el himno que marcó a toda una generación en 2002 y que también fue un fenómeno masivo en Italia.

Una semana muy intensa y con mucha competencia. No debe ser fácil entrar en el mundo de Sanremo.

La verdad es que en Italia todo el mundo quiere participar en Sanremo. El año pasado pensé: '¿Sabes qué? Quiero presentarme'. Tenía una canción tan buena que dije: 'Esta es para Sanremo'. Además hablaba de Raffaella Carrà, que también es un icono para los españoles, imagínate en Italia.

Me parecía una ocasión increíble para presentarla. Sé que es un lío, que es una semana intensísima, pero para cualquier cantante italiano vivir Sanremo es algo único. Hasta Ana Mena participó, imagínate.

"A veces la canción más escuchada luego no es la que queda primera en Sanremo"

Aunque Ana Mena no quedó en muy buena posición.

No me acuerdo, la verdad.

Quedó casi al final, pero no pasa nada porque lo importante es participar, ¿no?

Exacto. Hay muchísimos cantantes y algunos artistas enormes que no ganan. A veces la canción más escuchada luego no es la que queda primera, así que realmente la posición no lo es todo.

Este año quiero dar un cambio, ser más responsable, centrarme más en la parte vocal y demostrar que he trabajado mucho estos años. Mi canción tampoco es tan latina, así que quiero que la gente vea esa evolución.

Elletra Lamborghini en un acto público. Gtres

¿En qué momento entran Las Ketchup en juego en tu participación de Sanremo?

Claro. Te cuento: la noche de Sanremo en la que participo es la de las versiones, canciones que no son de los propios cantantes. Yo amo mi mundo más reguetonero, pero quería algo icónico, alegre, que se pudiera bailar.

Pensé: 'Las Ketchup son tres mujeres, qué bonito sería subir cuatro mujeres al escenario'. Me parece un mensaje muy potente. Y nada, dije: 'Es un himno, vamos a hacer bailar todo el Teatro Ariston'.

El Aserejé fue una canción muy famosa en Italia. ¿Cómo está siendo trabajar juntas? Porque ellas llevan tiempo sin estar tan activas en España. ¿Cómo ha sido meteros juntas en este proyecto?

Son súper amables y súper humildes. Son el tipo de personas con las que me gusta trabajar, porque todo es más fácil. Hay artistas que se creen superiores y no colaboran igual, pero con ellas es como salir con amigas. Son muy profesionales.

¿Y tienes miedo a lo que puedan decir? Porque que Elettra Lamborghini se presente a Sanremo…

No, la verdad es que no. Además, los italianos aman a Las Ketchup. Fueron un icono enorme en 2002 y la gente lo recuerda muchísimo. Cuando salió la noticia estuvimos un día entero siendo tendencia en Twitter.

Elletra Lamborghini y Las Ketchup. Redes Sociales

¿En serio?

Sí.

Supongo que son cosas que no te esperas, ¿no?

La verdad es que sí me lo esperaba, porque la canción fue demasiado grande en Italia. Recuerdo que tenía unos ocho años cuando explotó. Así que imaginaba que íbamos a ser tendencia.

Ellas estuvieron en Eurovisión y Sanremo es la preselección italiana. ¿Les has pedido consejo?

No tanto consejo, pero ellas han cantado esta canción tantas veces que grabarla fue rapidísimo. Me dijeron: 'Esto lo hacemos en un momento'. La versión con la orquesta ha quedado muy bien y tengo muchas ganas de que la gente la escuche.

"Hay artistas que se creen superiores y no colaboran igual, pero con Las Ketchup es como salir con amigas"

En tu caso has sido la revolución de la familia. ¿Cómo lo están viviendo?

Están muy emocionados. Les mandé un vídeo y están felices, con muchas ganas de que llegue el momento.

Sanremo es muy importante para los italianos. Supongo que la familia lo vivirá igual.

Claro. Me apoyan muchísimo y esperan lo mejor para mí, pero tampoco me agobian. Saben que llevo muchos años trabajando en esto y estoy bastante tranquila.

Elletra Lamborghini en un acto público. Gtres

Este año vuelve Laura Pausini. ¿Tienes relación con ella?

Sí, la conozco y me encanta. Fui a uno de sus últimos conciertos en Miami y fue impresionante. Canté todas las canciones, hasta lloré. Es una artista increíble, tiene una voz y una energía apoteósicos. Fue uno de los conciertos más bonitos que he visto. Estoy súper feliz de que esté, porque también representa mucho el mundo latino y eso me encanta.

¿Esperabas con ocho años acabar en Sanremo y tener la carrera que has hecho?

No exactamente, pero dentro de mí sentía que iba a pasar, porque siempre he sabido lo que quería.

Has estado en televisión, en la industria musical, entre otras ¿qué faceta de ti te gusta más?

Me gusta todo. Creo que hay que saber hacer un poco de todo y no dejar que nadie te diga que no puedes. Primero lo intentas y luego ves si te gusta o si te sale bien. A mí todo lo que hago me encanta y siempre intento mejorar.

¿Te arrepientes de algo?

La verdad es que no. Todo, incluso lo que pudo salir mal, me ha traído hasta aquí. Es parte del proceso y eso hay que tenerlo en cuenta, siempre.