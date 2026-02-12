Aitor Albizua, sobre su juventud: "He pasado de la precariedad a tener una vida estable económicamente"

Aitor Albizua es un presentador y periodista. Nacido en Arrigorriaga (Vizcaya), forma parte de la nueva generación de comunicadores que ha ganado peso en la televisión pública en los últimos años.

Su telegenia, su sonrisa permanente y su defensa de causas sociales, como los derechos LGTBIQ+, le han permitido conectar especialmente con el público joven.

Su salto a la popularidad se produjo en la televisión pública vasca, ETB, donde presentó formatos como Nos echamos a la calle y el concurso Lingo.

Aquella etapa le sirvió como escaparate nacional y, en 2022, dio el salto a RTVE para ponerse al frente de El comodín de La 1.

Desde 2024 lidera además el regreso de Cifras y Letras en La 2, consolidándose como uno de los comunicadores con mayor proyección en la cadena pública.

Aitor Albizua, presentador de 'Cifras y Letras'. RTVE

Albizua procede de una familia con tradición política en su municipio natal. En su entorno ha habido al menos dos alcaldes en Arrigorriaga, un contexto que, aunque no lo llevó a dedicarse a la política, sí ha marcado su sensibilidad hacia los asuntos públicos y sociales.

Esa conciencia se refleja en su discurso y en su posicionamiento en temas vinculados a la igualdad y los derechos.

Pese a su proyección nacional, mantiene un fuerte vínculo con su tierra. "Soy una persona muy familiar. A mis amigos y a la familia es a lo que más echo de menos", confesó en una entrevista con El Correo. Siempre que puede regresa a su pueblo, al que asegura llevar "por bandera".

Con 18 años dejó Arrigorriaga para instalarse en Madrid y estudiar Periodismo en la Universidad Complutense. Consciente de la precariedad laboral del sector, el propio Albizua ha reconocido lo difícil que resulta abrirse camino en televisión.

Aitor Albizua, Elena Sánchez y David Calle. RTVE

"Soy de una generación, la de los jóvenes, que quizás no está acostumbrada a que se nos dé grandes oportunidades y, cuando te dan una, pues te quedas flipando", afirmó en el citado medio.

Como decimos, su salto definitivo a la fama le llegó con El comodín, un proyecto que transformó su situación profesional y personal.

"He pasado de la precariedad a tener una vida estable económicamente", declaró en una entrevista para El Confi TV.

Paradójicamente, el presentador asegura que la televisión no formaba parte de sus grandes ambiciones iniciales. "Cuando digo que nunca pensé que trabajaría en la televisión es verdad, porque tampoco entraba dentro de mis prioridades o ambiciones profesionales", ha explicado.

Hoy, sin embargo, se ha convertido en uno de los rostros jóvenes más reconocibles de RTVE, símbolo de una nueva etapa en la comunicación pública.