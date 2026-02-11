RTVE anuncia un cambio de programación en La 1 para hoy y mañana: suspende 'La Revuelta' de Broncano para emitir fútbol

David Broncano en una imagen de archivo y el nuevo logo de La 1.

La programación de La 1 de RTVE vuelve a verse afectada por el fútbol. La cadena pública se vuelca completamente con los partidos de ida de semifinales de la Copa del Rey, lo que obligará a hacer cambios sustanciales en la parrilla.

Este miércoles 11, La 1 retransmitirá el choque que enfrentará al Athletic de Bilbao y a la Real Sociedad. El partido comenzará a las 21:00 horas en el estadio de San Mamés.

El día siguiente, el jueves 12, y a la misma hora, Atlético de Madrid y FC Barcelona se verán las caras en el Metropolitano.

La víctima colateral del fútbol será La Revuelta de Broncano. A diferencia de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, cuando el programa pasaba a emitirse en prime time, a partir de las 23:00, los responsables de programación de TVE han optado por cancelar la emisión esta vez.

El show que produce El Terrat y Encofrados Encofrasa se quedará esta semana con solo dos días de emisión, algo que le perjudica seriamente en la batalla que viene librando de lunes a jueves contra El Hormiguero de Pablo Motos.

Chenoa en 'The Floor'. RTVE

De esta forma, La 1 emitirá una nueva entrega de The Floor este miércoles. Una decisión que, en parte, se justifica a colación de los buenos datos de audiencia que está teniendo el concurso que presenta Chenoa. La semana pasada, el programa firmó un buen 13,5%.

Mañana jueves, el turno será para el Benidorm Fest. Tras el Atleti-Barça, La 1 ofrecerá la segunda semifinal del certamen alicantino. Será, como decimos, a partir de las 23:00, haciendo que la gala se vaya más allá de la una de la madrugada, algo que ha generado críticas por los horarios intempestivos.

Hay que decir que la Copa del Rey proporcionará un buen chute de audiencia a La 1. Tras los primeros diez días de febrero, la cadena promedia un 12,1% de cuota en el acumulado mensual por el 13,5% de Antena 3.

Los partidos de fútbol, por cierto, también alterarán el último tramo de la tarde de La 1. Y es que las previas arrancarán minutos antes de las nueve.

Los 18 concursantes del Benidorm Fest 2026. RTVE

De ahí que Aquí la Tierra recortará su duración. El espacio divulgativo de Jacob Petrus empezará a las 20.25, tras las de Jesús Cintora, y terminará a las 20:45, 15 minutos antes.

Como suele ocurrir en estos casos, La 1 emitirá una edición reducida del Telediario 2 en el descanso de ambos choques.

Programación de La 1 este miércoles 11:

19:35: Malas lenguas

20:25: Aquí la tierra

20:45: Fútbol. Copa del Rey: Athletic - Real Sociedad

22:55: The Floor

Programación de La 1 este jueves 12: