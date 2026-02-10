Ya es oficial: La 1 confirma cuándo estrenará 'Top Chef', que se enfrentará a la nueva serie turca de Antena 3

Confirmado por Televisión Española, que ya ha anunciado cuándo se encenderán definitivamente los hornos. La cadena pública ha anunciado el estreno de Top Chef: Dulces y Famosos, su nuevo concurso de repostería.

El programa llegará a La 1 el domingo, 15 de febrero, a las 22:00 horas, ocupando la franja principal del prime time hasta ahora dedicada al cine.

De esta forma, la televisión pública reserva la noche para el reality aprovechando que La Revuelta no estará de telonero. Esta estrategia, de emitir un domingo, ya la utilizó el año pasado con Bake Off, programa que terminó trasladándose a la noche del lunes.

Belén Esteban, en un posado oficial de 'Top Chef: dulces y famosos'. RTVE

El formato reunirá a 16 celebrities, que competirán entre sí para convertirse en el mejor pastelero de España.

A lo largo de las entregas, los participantes deberán demostrar sus habilidades en el mundo de la repostería para alzarse con el título de primer Top Chef pastelero del país y un premio de 100.000 euros, que el ganador destinará a la ONG de su elección.

En su estreno, el programa se enfrentará directamente a la nueva serie turca En tierra lejana, que hará tándem con la temporada final de Una nueva vida en Antena 3.

Además, competirá con otras ofertas destacadas de la noche del domingo como GH DÚO: Cuentas pendientes en Telecinco, Lo de Évole en La Sexta o Cuarto milenio en Cuatro.

¡Nos ponemos dulces 🍰!



16 celebrities competirán entre ellos para convertirse en el mejor pastelero de España.



🧁 #TopChefRTVE, ✨GRAN ESTRENO✨este DOMINGO 15 DE FEBRERO A LAS 22H en @La1_tve. https://t.co/jkPWVH9oW2 pic.twitter.com/XQ4y1k7BVT — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) February 9, 2026

Así es 'Top Chef. Dulces y famosos'

Paula Vázquez será la encargada de presentar el formato desde un plató dividido en dos grandes espacios: las cocinas, donde los concursantes elaborarán sus postres, y un salón desde el que seguirán las pruebas, trazarán estrategias y observarán el trabajo de sus compañeros.

El casting está formado por Belén Esteban, Luis Merlo, Eva Isanta, Ivana Rodríguez, Mariano Peña, Marina Castaño, Desirée Vila, Tote Fernández.

También por Natalia Rodríguez, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Alejandro Vergara, Nicolás Coronado, Benita Castejón, Ana Morgade y Alejandra Osborne.

Listado de concursantes de 'Top Chef: dulces y famosos'.

El jurado estará compuesto por tres reconocidos profesionales que valorarán el sabor, la técnica y la presentación de cada creación y que, además, también cocinarán.

Paco Roncero, chef con dos estrellas Michelin y referente de la innovación culinaria; Eva Arguiñano, célebre repostera conocida por su cercanía y empatía en televisión; y el pastelero argentino Osvaldo Gross.

Cada programa contará con cuatro pruebas, en las que los concursantes deberán enfrentarse a postres clásicos, elaboraciones regionales y retos más sorprendentes, como recetas realizadas con casquería.

En cada entrega, un participante será coronado como Pastelero Top de la semana, obteniendo un comodín que le dará ventaja en el siguiente programa, mientras que otro será eliminado.

Las pruebas incluirán diferentes dinámicas. En Todos contra todos, los concursantes competirán individualmente, con privilegios para el mejor y castigos para el peor.

En la Batalla de equipos, por parejas o tríos, algunos participantes se salvarán automáticamente y observarán desde el salón cómo otros se juegan su continuidad.

Los que no superen esta fase pasarán a la Prueba de Salvación y, en último término, a la decisiva Prueba de Fuego.

Además, el programa incorporará desafíos especiales como La caja negra, una prueba sorpresa del formato internacional en la que las celebrities deberán reproducir un postre de un chef reconocido sin verlo, guiándose únicamente por el olfato, el tacto y el gusto.