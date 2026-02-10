Manu Pascual: "Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que la lotería no es lo más igualitario"

Manu Pascual, el concursante con más programas (437) de la historia de 'Pasapalabra'.

Rosa Rodríguez hizo historia al ganar más de 2,7 millones de euros, el bote más alto de Pasapalabra. Pero Manu Pascual también. Y es de justicia contarlo.

Pese a quedarse con la miel en los labios, el psicólogo de 29 años es toda una leyenda del concurso tras conseguir el récord de permanencia, con 437 entregas, en los que se ha embolsado un total de 270.600 euros por sus victorias parciales.

"Ojalá perder en la vida fuese lo que yo he hecho. No he perdido el dinero [del bote] como tal porque nunca fue mío", confiesa Manu a EL ESPAÑOL con total deportividad.

"Me he llevado un buen pico", reconoce el madrileño, que invertirá el dinero en pagarse nuevos másteres de Psicología para mejorar su currículum, ahorrar "porque la vida está muy dura", y en algún que otro viaje a modo de capricho.

Pese a rozar el bote hasta en seis ocasiones, Manu confiesa que, en ningún momento, lo vio cerca. Ni siquiera en los últimos programas.

Manu Pascual, durante uno de los Roscos.

Eso sí, afirma a este medio que sí hubiese acertado con Earl Morrall, zanjando la polémica: "Lo tenía apuntado. Es una lista que es asequible para los concursantes tenerla".

Preguntado sobre si cree que el mordisco que pega Hacienda al dinero del bote es desproporcionado, es rotundo al responder que "quizá no es lo más igualitario que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que la lotería".

Manu Pascual también habla sobre las declaraciones que ha hecho Orestes Barbero, quien vio cómo se quedaba sin el bote que ganó Rafa Castaño. Un caso que recuerda mucho al del propio Manu con Rosa: "Sí, indudablemente, cuánto más tiempo llevas, más cansancio acumulas".

También da la razón al burgalés después de que este dijera que Pasapalabra debería subir los premios, que se mantienen intactos desde hace 20 años pese a que el coste de la vida se ha disparado. "Lo que podías hacer con 1.200 euros en 2007 no es lo mismo que puedes hacer ahora, en 2026".

Por último, Manu también se pronuncia con la norma de la que ha sido víctima, aquella que dice que el concursante que no gana el bote se tiene que quedar fuera. "La veo justa y la entiendo perfectamente. Si no fuese por ella, yo probablemente no hubiera entrado porque, a lo mejor, seguiría Orestes".

¿Qué tal estás? ¿Qué has hecho después de grabar el programa del bote?

Estoy bien. Lo que he hecho es descansar que, aunque parezca mentira, lo echaba de menos. Poder leer tranquilo, ver películas, disfrutar de los míos, poder tomarme algo tranquilamente...

Supongo que las grabaciones de Pasapalabra agotarán. ¿Cómo son? ¿Grabáis tres programas al día todas las semanas?

Depende de la semana. Hay unas que se graban más días y otras menos. Pero toda la semana no. Son jornadas de grabación muy duras. Los días que no grabas tienes que estudiar, con lo cual, la semana es una vorágine entera de no parar.

Roberto Leal consuela a Manu Pascual tras el triunfo de Rosa en 'Pasapalabra'.

¿Cómo has mantenido el listón mental y físicamente en las 437 entregas en las que has participado, porque al final Pasapalabra es como una oposición?

Absolutamente. Cuando llegas a Pasapalabra ya vienes con mucho estudio detrás y te tienes que acomodar a los ritmos de grabación. Al principio cuesta mucho o, por lo menos a mí. Yo nunca había estado en televisión, tienes que asimilar muchas cosas... Poquito a poquito te vas haciendo y, aunque nunca dejas de tener esos nervios, te permite estar más tranquilo en los roscos.

¿Cómo digiere uno quedarse a las puertas de un bote de 2,7 millones de euros?

Bueno, es un dinero que nunca ha sido mío. No lo he perdido como tal porque nunca fue mío. Me llevo un buen pico. Lo decía el otro día en Espejo Público: ojalá perder en la vida fuese lo que yo he hecho.

Te has quedado seis veces a una palabra de las 25. ¿Teníais Rosa y tú la sensación en los últimos programas de que el bote podía caer en cualquier momento?

No. Yo la verdad que no tuve esa sensación, por lo menos con mis roscos. No encontré nunca un rosco que pudiese pensar que estaba verdaderamente cerca.

¿Hubieses acertado la definición que le dio a Rosa el bote?

Sí, yo a Earl Morrall lo tenía apuntado. Es una lista que es asequible para los concursantes tenerla. En mi caso, llegado el momento sí que la habría tenido.

Manu, ¿qué vas a hacer con el dinero ganado en Pasapalabra?

Lo invertiré en educación, porque quiero hacer más másteres relacionados con lo mío [es psicólogo] y, lamentablemente, cuestan mucho dinero. Así que, una parte va a ser para formarme, otra para algún viajecito que me haga de capricho, y el resto lo ahorraré, que la vida está muy dura.

Siempre que cae el bote de Pasapalabra se genera un debate en torno a lo que se lleva la Agencia Tributaria. ¿Consideras que es desproporcionado lo que tributa Hacienda con los premios de los concursos en televisión?

Que se tribute más un premio que te has ganado estudiando que, por ejemplo, la lotería quizá no es lo más igualitario. Pero cuando sales a concursar sabes lo que hay y cuentas con ello.

¿Has vuelto a hablar con Rosa?

No hemos hablado nada. Coincidimos el otro día en El Hormiguero, pero nada más.

En una entrevista para El Confidencial, Orestes Barbero ha asegurado que en un duelo que se prolonga en el tiempo, el primer concursante se ve claramente perjudicado porque el nuevo "siempre llega más fresco". ¿Lo crees así?

Sí, indudablemente, cuanto más tiempo llevas, más cansancio acumulas. Es verdad que ganas aplomo, pero también pierdes con el cansancio que llevas encima. Como espectador, a Orestes le veía muy cansado en la parte final. En mi caso, aunque yo me lo pasase muy bien en las grabaciones y disfrutase mucho, el cansancio de toda la rutina que supone el programa, agota.

¿Lo cambiarías de alguna forma?

Si es que tampoco se puede hacer mucho. Porque, claro, ¿qué haces? ¿Un tope de permanencia? También te pierdes muchas cosas, que es durar. A mí no me hubiese gustado estar solo 100 programas e irme. Tiene una parte buena, que es aguantar mucho y vivir la experiencia lo máximo posible pero, evidentemente, también llega el cansancio.

Orestes también decía que Pasapalabra debería subir los premios, porque, al final, la cuantía es la misma desde el año 2000 mientras que "el IPC ha subido casi el doble".

Partiendo de la base de que me siento un privilegiado ganando 1.200 euros por programa, sí que estoy de acuerdo en que los premios hace 20 años eran los mismos. Lo que podías hacer con 1.200 euros en 2007 no es lo mismo que puedes hacer ahora, en 2026. A lo mejor sí que lo podrían ver de alguna manera.

Rosa Rodríguez, en shock, junto a Roberto Leal.

¿Crees que es injusta la norma que dice que el concursante que no gana el bote queda eliminado?

Yo la veo justa. Si no fuese por esa norma, yo probablemente no hubiera entrado porque a lo mejor seguiría Orestes. Entiendo perfectamente la norma. Me da pena haberme ido del programa, porque por mí seguiría todo lo que pudiese, pero entiendo y es normal que se haga por renovar caras. Como espectador también lo prefiero.

Manu, te has convertido en una de las personas más famosas del país. ¿Cómo lleva la popularidad alguien tímido?

En la tele soy más reservado, pero fuera de ella, soy prudente, pero para nada tímido. A lo largo del programa sí me he encontrado bastante popularidad, sobre todo esta parte final. Pero lo he llevado muy bien. La verdad que nunca me he encontrado una mala palabra o una situación mala.

¿Volverás a intentarlo en Pasapalabra o en algún otro concurso en el futuro?

No lo sé. Necesito descansar y quién sabe, la vida da muchas vueltas. Yo he estado mucho tiempo estudiando y, quizás, puedo utilizar esos conocimientos adquiridos en alguna otra cosa. Pero de momento no lo sé. Como dice el Cholo, día a día, nunca se sabe.

Una última duda: ¿de qué vivís los concursantes mientras estáis en Pasapalabra? ¿Os pagan algo?

El dinero de todos los programas que ya están emitidos y que has ganado, ya es tuyo. De forma que puedes disponer de ese dinero si lo necesitas siempre que quieras, porque necesitamos sobrevivir. Mientras estás en el programa no puedes trabajar. Yo no habría podido subsistir dos años sin ingresos.