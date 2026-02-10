Elisa Mouliaá rompe a llorar en directo en 'Vamos a ver': "Si te coge un sinvergüenza así con 19 años, te destroza la vida"

Elisa Mouliaá ha reaparecido en televisión y ha roto su silencio. La actriz visitó el programa Vamos a Ver para hablar sobre el conflicto que mantiene con Íñigo Errejón, aclarando detalles que hasta ahora habían permanecido en la sombra y ofreciendo un relato directo desde el plató que promete generar debate.

Durante su intervención, Mouliaá no rehuyó preguntas y se ha mostrado visiblemente afectada al explicar cómo vive este proceso. "Yo me siento abandonada", ha afirmado, asegurando que la situación incluso le provocó un ataque de ansiedad tras conocer otros presuntos testimonios similares que, según dijo, no llegaron a formalizarse judicialmente.

La actriz subrayó la sensación de vulnerabilidad que siente ante un conflicto que, a su juicio, ha sido manejado de manera desigual y con contradicciones dentro del propio procedimiento.

Elisa Mouliaá en 'Vamos a Ver'. Telecinco

Mouliaá ha explicado su desconcierto por el cambio de criterio reflejado en los escritos: de hablar de una relación sin consentimiento, se pasó a reconocer que sí lo hubo. Esta situación la deja en una posición especialmente delicada y le genera un profundo malestar al sentirse cuestionada públicamente. “Es vergonzoso que se ponga en duda mi testimonio", señaló, dejando claro que no piensa dar un paso atrás.

Lejos de amedrentarse, la actriz ha insistido en su determinación de llegar "hasta el final", afirmando que no le frenan ni el poder ni los "tejemanejes" que, según su relato, rodean el caso.

Durante su intervención también quiso acordarse de otras posibles víctimas, señalando que no entiende cómo pueden existir tantos relatos "atroces" sin que se produzcan avances claros, un recuerdo que, ha confesado, le resulta especialmente doloroso.

"A mí porque me ha pillado con treinta y tantos años, pero si te coge un sinvergüenza así con 19 años, te destroza la vida", ha confesado sin ningún tipo de pudor, hablando de Íñigo Errejón.

Con la voz quebrada, Elisa ha reflexionado sobre el impacto que situaciones como esta pueden tener en personas más jóvenes y ha subrayado la importancia de dar la cara. "Lucho por la verdad y por la justicia", ha sentenciado, dejando claro que no está dispuesta a asumir el papel de mentirosa ni a guardar silencio ante lo que considera una causa justa.

La actriz recordó además su compromiso personal y profesional con la visibilidad de este tipo de casos, insistiendo en la necesidad de que se escuchen todas las voces.

Su aparición en Vamos a Ver no solo ha sido un momento de confesión emocional, sino también una reivindicación del derecho a ser escuchada y respetada. Con su testimonio, Elisa Mouliaá ha dejado claro que, pese al dolor y la controversia, continuará defendiendo su versión y su dignidad en cada paso que dé.